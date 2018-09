Se quita la nariz y orejas para parecer calavera

Ciudad de México- Según dicen las 'malas lenguas' una vez que te haces el primer tatuaje se convierte en obsesión, aunque eso no está comprobado, es verdad que a últimos años los amantes de la tinta vuelven al estudio con más regularidad que en el pasado.Pese que para unos cuantos sólo se trata de diseños, para otros el significado es mucho más profundo y llevan su transformación al extremo para diferenciarse del resto.Un claro ejemplo es Eric Yeiner Hincapié Ramírez, un tatuador originario de Colombia mejor conocido como Kalaca Skull.El joven de 22 años de edad decidió no sólo tatuarse la mayoría del cuerpo sino también quitarse la nariz y orejas con el objetivo de parecer una calavera.De acuerdo con información de Infobae, el muchacho comenzó su alteración física luego del fallecimiento de su madre, para no aterrarla o causarle un desagrado."Las modificaciones corporales son una decisión personal y no se deben juzgar", asegura.Después de tatuarse el contorno de los ojos de color negro y dientes alrededor de la boca, se dividió la lengua en dos al estilo serpiente y se inyectó los globos oculares con tinta oscura. Luego se quitó la mitad inferior de su nariz y los lóbulos de las orejas."Soy una persona normal con aspecto diferente".Kalaca Skull utiliza las redes sociales para compartir con frecuencias fotos de su apariencia.

