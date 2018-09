Sin un solo misil, Corea del Norte realiza desfile militar

Seúl– Corea del Norte celebró hoy el 70 aniversario de su fundación con un desfile militar en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance y del que no se hicieron eco medios estatales de cara a no deteriorar el actual diálogo sobre desarme con Estados Unidos, escribe EFE.El régimen de Pyongyang enfocó casi la mitad del evento en resaltar los esfuerzos civiles para fomentar la economía doméstica.El líder norcoreano, Kim Jong Un, presidió el desfile, pero no pronunció discurso alguno, tarea que recayó en el presidente honorífico del país, Kim Yong-nam, que no hizo aparente mención de las capacidades militares del país y puso énfasis en la importancia de impulsar el desarrollo económico.Además, el régimen optó por no incluir misiles balísticos intercontinentales o de alcance medio en el desfile, de en torno a una hora y media de duración, según informó la delegación de la agencia nipona Kyodo en Pyongyang y detallaron también en la red social Twitter periodistas invitados.El despliegue de semejantes activos militares y un discurso de tono beligerante -como hasta hace pocos meses solían realizar los dirigentes norcoreanos- podría haber supuesto una arriesgada provocación en un momento marcado por el acercamiento con Estados Unidos y las negociaciones para la desnuclearización del régimen.A su vez, el perfil bajo del desfile se vio subrayado por la falta de cobertura en vivo del evento por parte de los medios norcoreanos pese a las muchas semanas de preparativos -según han mostrado imágenes por satélite- y a que el régimen optó por invitar a gran cantidad de periodistas y autoridades extranjeras.Junto al líder norcoreano estuvo además en el palco de autoridades Li Zhanshu, miembro del Comité Permanente del Politburó y considerado número tres del Partido Comunista chino, recalcando la mejora de lazos entre Pekín y Pyongyang en el último año y coincidiendo con el giro diplomático que ha dado el régimen.Se trata del primer gran desfile en Corea del Norte desde que Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron una declaración conjunta en Singapur comprometiéndose a trabajar para lograr la desnuclearización del régimen a cambio de que Washington garantice la supervivencia del mismo.La vaguedad de dicha declaración, no obstante, ha complicado las negociaciones entre ambas partes en las últimas semanas.

