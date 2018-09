Ciudad de México— Como bien sabes, el acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados y hasta tocamientos por parte de desconocidos. Por lo general las víctimas suelen ser mujeres jóvenes.Pese a que un acto claro de violencia, algunos hombres no lo ven así, pues asumen que no está mal y hasta las culpan por vestirse 'de forma provocativa'.Recientemente se dio a conocer un video que dejó al descubierto un acto de agresión sexual hacia una mujer que se transportaba en un tren en Cataluña, España.Las imágenes muestran cómo la joven es asediada dentro de uno de los vagones por varios sujetos, que la rodean e intimidan con comentarios obscenos y de tono sexista sobre su apariencia.La víctima intenta disuadir a los varones y cambiar el tono de la conversación, sin embargo, uno de ellos se acerca y le toca los senos y el trasero antes de que ella pudiera abandonar el tren."¡Enséñalas, enséñalas [los senos] al irte!", le grita uno de los agresores.La escena, publicada por el usuario 'machismocallejero', ha sido reproducida más de 465 mil veces y compartida por más de 11 mil personas en la red social.Así mismo, generó de inmediato el rechazo rotundo de los internautas, quienes además de recalcar la gravedad de este tipo de acciones, criticaron la actitud pasiva de los demás pasajeros, que se limitaron a ser testigos."Ella puede hacer lo que le da la gana, pero lo que no se puede hacer es acosar sexualmente a una mujer. La víctima nunca es la culpable", resalta el mensaje que acompaña la grabación.Medios locales han subrayado que la Policía está investigando el caso, pero la mujer involucrada aún no ha puesto una demanda.

