Novio muere misteriosamente en plena fiesta de bodas

Inglaterra- Durante la celebración de una boda pueden ocurrir muchas cosas negativas, desde caídas y gente malacopa hasta muertes inesperadas.Recientemente se dio a conocer el caso de Danny Emsley, un hombre que falleció el día de su boda durante la fiesta.De acuerdo con The Sun, la víctima y su pareja Claire, habían estado juntos por siete años hasta el pasado 17 de agosto, día en que decidieron unir sus vidas para siempre con una romántica ceremonia celebrada en la ciudad de Wetherby, al norte de Inglaterra.A las 23:30 horas de dicho día, Danny subió a la suite matrimonial para descansar un par de horas con el objetivo de aguantar el viaje de luna de miel.Una hora más tarde, su esposa, quien seguía divirtiéndose en la fiesta, subió para verlo y dado que estaba bien, bajó de regreso con los invitados."Él estaba bien, así que ella regresó a la fiesta, hasta alrededor de la 1:30 de la mañana", contó un amigo de la pareja.Luego de un par de horas, Claire volvió a subir para darse cuenta que su esposo no respiraba."Ella gritó y salió corriendo de la habitación, pidiendo ayuda. La puerta se cerró detrás de ella y se trabó. Los amigos y parientes tuvimos que romper la puerta de la habitación, alguien llamó al 999 y otra persona intentó darle reanimación cardiopulmonar".Lamentablemente, ya era muy tarde, Danny Emsley había muerto."El viernes fue el mejor día de mi vida, pude casarme con el mejor, el más franco, honesto, divertido, amable y cariñoso. Tuvimos un día perfecto lleno de familia, amigos, amor y risas; no podríamos haber pedido un día mejor. La magia se acabó al final de la noche y mi guapo Danny fue cruelmente arrancado de mi vida", escribió la mujer en sus redes sociales.La causa de la muerte no ha sido revelada. De momento, la policía no está investigando la muerte de Danny como delictiva. No obstante, amigos de la familia sostienen que el hombre estaba sano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.