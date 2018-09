Rusia- No sólo los humanos tenemos conflictos existenciales, también, aunque no lo creas, los animales.Recientemente se dio a conocer la historia de Kuzia, un oso que se volvió popular en Rusia por sus problemas sentimentales.De acuerdo con el medio ruso SuperOmsk, su fama comenzó cuando publicaron la primer noticia con el siguiente titular:En la región de Omsk despertó el primer oso y enseguida cayó en la apatía.Y es que la vida del plantígrado no ha sido nada fácil. Ademas de la flojera que lo asaltó luego de salir de hibernación durante el largo y duro invierno, el oso cayó en depresión cuando su compañera, la osa Kroja, lo ignoró.Las autoridades del zoo intentaron mitigar las consecuencias del 'corazón roto' y le llevaron a otra 'dama' pero el animal optó por renunciar a las ingratitudes del amor, consagrándose a placeres más sencillos como el sueño y la comida, según aseguró dicho medio.Estos cuatro titulares resumen cómo se desarrolló la vida del oso Kuzia a lo largo de este año:'En la región de Omsk despertó el primer oso y enseguida cayó en la apatía' (7 de marzo)'En la región de Omsk el oso Kuzia salió de la apatía y se dedicó al arte y la meditación' (27 de abril)'El corazón roto del oso Kuzia de Omsk lo curarán con una nueva novia' (20 de agosto)'El oso Kuzia de Omsk, con el corazón roto, ahora prefiere dormir y la comida en vez de las hembritas' (6 de septiembre)Luego de la última noticia, varios usuarios de Twitter se sintieron identificados con el animal, afirmando que, de alguna manera, 'todos somos Kuzia'.Luego de la última noticia, varios usuarios de Twitter se sintieron identificados con el animal, afirmando que, de alguna manera, 'todos somos Kuzia'.Además de las noticias sobre el plantígrado, en la web de SuperOmsk se informa de manera cómica también sobre cómo transcurre la vida de otros animales del zoo de Bolsheréchenski.

