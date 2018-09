Sobrevive a accidente pero su lengua se vuelve negra y 'peluda'

Ciudad de México- Sufrir un accidente de tráfico jamás será algo bueno, aunque algunos pueden ser leves, otros pueden desencadenar consecuencias terribles.Recientemente la revista médica The New England Journal of Medicine dio a conocer el caso de una mujer que luego de un accidente automovilístico comenzó a notar que su lengua cambiaba drásticamente de aspecto.De acuerdo con la información revelada, la afectada sufrió grandes heridas en las piernas y tuvo que ser medicada con antibióticos para combatir posibles infecciones, sin embargo, las medicinas causaron que su lengua se volviera negra y 'peluda.Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas.Los doctores Yasir Hamad y David Warren, que escribieron el informe, explican que, aunque el diagnóstico oficial es "lengua negra peluda", en realidad no crece pelo en la lengua. De hecho, el efecto es causado por la acumulación y decoloración de células muertas en la superficie de la lengua.La lengua peluda negra generalmente no requiere ningún tratamiento médico y desaparece cuando se interrumpe el uso del medicamento irritante, o el consumo de alcohol, café, etc.Los médicos al retirarle a la paciente la minociclina, le pidieron que se asegurara de cepillarse los dientes con la frecuencia debida.Al cabo de un mes, su lengua volvió a recuperar su color normal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.