Denuncia Venezuela planes de EU

Caracas— El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció lo que calificó como los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del Gobierno de los Estados Unidos contra su país.Así lo refirió el funcionario en su cuenta Twitter, donde acompañó el mensaje con una publicación del diario estadounidense The New York Times, que circuló la tarde del sábado y en el que se detalla que el Gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela.Ante esto, Arreaza señaló que en los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas evidencias de la intervención del imperio estadounidense contra el país sudamericano, destacó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).El diario estadounidense reveló, citando fuentes oficiales, que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió hasta este año planes para un golpe de Estado en Venezuela con militares rebeldes de dicho país.Sin embargo, las conversaciones no prosperaron al final, debido a que Estados Unidos decidió no brindar ayuda, indicó el diario, el cual estimó que la revelación podría tener consecuencias políticas desfavorables para el Mandatario.El periódico señaló que la Casa Blanca se rehusó a responder las revelaciones hechas por funcionarios estadounidenses y ex militares venezolanos, aunque defendió en una declaración escrita su decisión de buscar el diálogo con diversos actores venezolanos.El Gobierno estadounidense añadió que se trata de venezolanos que aspiran a restaurar el orden democrático e institucional, y a lograr un cambio positivo a ese país que ha sufrido mucho bajo el presidente Nicolás Maduro.Los militares venezolanos involucrados en estas pláticas, indicó el diario, aseguraron representar a cientos de soldados inconformes, solicitaron radios encriptadas para comunicarse entre ellos y trabajaban en un plan para instalar un Gobierno de transición hasta que se convocaran elecciones presidenciales.Un excomandante venezolano aseguró al medio que nunca se pronunciaron a favor de una intervención militar estadounidense, y tampoco estuvieron de acuerdo con la idea, ni propusieron realizar una operación conjunta.Al menos tres grupos distintos de militares venezolanos han estado conspirando en contra del régimen de Maduro, de acuerdo con una fuente estadounidense, la cual reveló que uno de los militares se acercó a la Administración a través de una embajada en Europa.The New York Times aseguró que uno de los personajes con los que autoridades de Estados Unidos tuvieron contactos es un comandante venezolano que está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro, bajo sospecha de corrupción.El militar, cuyo nombre no fue revelado, está también acusado con otros miembros de las fuerzas de seguridad de crímenes que incluyen tortura, lesiones a civiles, tráfico de drogas y colaboración con grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Los funcionarios estadounidenses revelaron que mandos militares venezolanos buscaron acceso directo a Barack Obama durante su Presidencia, pero sus pretensiones fueron rechazadas.El rechazo de la Administración Trump después de los contactos celebrados tampoco fue de agrado entre los militares venezolanos, uno de los cuales se declaró frustrado por el desenlace.

