El Espacio: Otra frontera en la rivalidad entre EU y Rusia

Moscú.- Esto suena como un pasaje oscuro de una película de ciencia ficción: La cabeza del Roscosmos, la agencia espacial rusa, muestra indicios de un complot para sabotear la Estación Espacial Internacional, publicó CNN.El mes pasado, controladores de vuelo en Houston y Moscú dijeron que detectaron una baja de presión que duró un minuto en la Estación Espacial, que circula por el globo terráqueo en la órbita baja de la Tierra.De acuerdo a un boletín de prensa de la NASA, la tripulación no estuvo en peligro.Después de un diagnóstico de averías, la tripulación descubrió una pequeña fisura en el segmento ruso del complejo orbital, que provocó una pérdida menor de presión. El arreglo fue fácil: La NASA dijo que la tripulación utilizó cinta Kapton --- un pegamento industrial --- para detener temporalmente la fuga.¿Y con esto se arregló todo? No totalmente, ya que a principios de esta semana, Dmitry Rogozin, jefe del Roscosmos, sugirió que la fuga fue causada por algo más que un accidente o defecto de producción.Rogozin sugirió que hubo “varios intentos de impactar el fuselaje con un taladro”, haciendo notar que el intento fue hecho por una “mano temblorosa”, porque el taladro “se resbaló por la superficie”, según reportaron agencias noticiosas.De manera general, la colaboración entre Estados Unidos y las agencias espaciales rusas no se han afectado por el conflicto al estilo de la Guerra Fría que ha aumentado entre Washington y Moscú después que Rusia se anexó la península de Crimea en el Mar Negro, desde Ucrania en el 2014.Rogozin, quien fue primer ministro a cargo de la industria de la defensa, es un político de línea dura y directo. Tiene resentimiento contra Estados Unidos porque en el 2014, fue colocado en la lista de sanciones de Estados Unidos, una medida que la Casa Blanca dijo que fue diseñada para “imponerle algún costo a las personas que influenciaron al gobierno ruso y son responsables de deteriorar la situación en Ucrania”.Un artículo publicado en SpaceNews, una publicación industrial, describió la designación de Rogozin como “la más importante bola curva” para la sociedad entre Estados Unidos y Rusia.“Al hombre que ha pasado cuatro años troleando a Estados Unidos por su dependencia de los cohetes rusos para llegar a la Estación Espacial Internacional, lo consideran como el socio más importante de la NASA”, dice el artículo.La dependencia de Estados Unidos en el lanzamiento ruso va a cambiar muy pronto. La NASA contrató a dos empresas, SpaceX y Boeing, para desarrollar una nueva generación de nave espacial y sistemas de lanzamientos para trasladar a la tripulación a la órbita baja de la Tierra y de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional.Este miércoles, en un comunicado, la agencia dijo que “apela a los representantes de los medios de comunicación para dejar de publicar información no verificada, recibida de fuentes anónimas acerca de los resultados de la comisión investigadora relacionada con la situación de emergencia a bordo del Syuz MS-09, que forma parte de la Estación Espacial Internacional.La investigación de la Comisión concluirá a mediados de septiembre.

