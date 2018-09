Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confesó que está amenazando a Canadá con aranceles en sus autos para sacar ventaja en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).“Lo uso como ventaja en la negociación”, aseguró a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. Según explicó, cuando ve que los negociadores canadienses no van a ceder en algún punto, “digo: 'bien, entonces tarifaré sus carros', y gano muchos puntos por eso”.Trump, sin embargo, prometió que no quiere “hacer nada malo” contra Canadá, y menos unos aranceles que, en su opinión, serían “devastadores” para Ottawa.Las declaraciones del mandatario llegan en medio de una nueva jornada de negociaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos en Washington. Al punto del mediodía, la ministra de exteriores canadiense, Chrystia Freeland, entró en la oficina del representante comercial de EU, Robert Lighthizer, para volver a platicar sobre las diferencias que todavía obstaculizan el pacto.“Estamos trabajando con Canadá. La gente está diciendo que soy muy duro con Canadá. Miren, Canadá nos ha estado destripando durante mucho tiempo. Ahora nos tienen que tratar de forma justa”, resumió Trump.El director del consejo económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dejó en un “quizá” que en las próximas horas haya un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), algo que puso a expensas de que los canadienses cedan en el sector lácteo.En entrevista con Fox Business, Kudlow, uno de los principales asesores del presidente Trump, insistió que el gran “obstáculo” se resume en una palabra: leche.“La palabra que continúa bloqueando el acuerdo es L-E-C-H-E. Leche, lácteos: quiten las barreras, den un respiro a nuestros granjeros, y podremos arreglar otras cosas”, exhortó.La apertura del mercado lácteo canadiense es uno de los puntos que, desde hace semanas, está encallando la negociación entre Ottawa y Washington. Canadá no está dispuesto a eso a no ser que EU se comprometa a no eliminar el denominado Capítulo 19 (de resolución de disputas) y promesas sobre exenciones culturales.Sobre su predicción del fin de las negociaciones, Kudlow no quiso hacer ninguna apuesta. “No quiero hacer ninguna predicción. Han hecho progresos, hay cosas que quedan por hacer”, dijo a un grupo de periodistas en la Casa Blanca.Desde Canadá se especula que la negociación podría alargarse y cerrarse a finales de septiembre. Si no termina hoy, el diálogo se postergará por un tiempo: la próxima semana está previsto que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, viaje a Europa.Preguntado sobre la viabilidad de que se puedan cumplir los plazos legislativos, dejó la respuesta a Lighthizer, “el mejor en este ámbito” del comercio. “Recuerden: ambos países tienen que estar contentos”, reflexionó.Añadió: “Los Estados Unidos preferirían tener un acuerdo comercial con Canadá, pero tiene que ser un buen acuerdo”.En referencia al “entendimiento” al que ya se ha llegado con México en el tema del tratado de libre comercio, Kudlow se limitó a decir que el “marco general” ya está hecho, y que con la nueva administración las opciones de éxito en ese ámbito son “mejores” que con el actual.