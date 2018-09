Lula, con pocas esperanzas de candidatura presidencial

Brasilia- Esta tarde el Supremo Tribunal Federal de Brasil negó uno de los recursos presentados por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para intentar salvar su candidatura presidencial, anulada por la corte electoral.Tras estos hechos, Luiz Inácio Lula da Silva estaría dispuesto a renunciar a su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre, dijeron tres fuentes de su partido, después de que dos apelaciones fueran rechazadas el jueves por la corte suprema.La decisión dejaría fuera de carrera al candidato más popular y allanaría el camino para que el sucesor elegido por Lula, Fernando Haddad, se convierta en el candidato del Partidode los Trabajadores (PT).Las fuentes del PT dijeron que se esperaba que Lula entregue una carta a Haddad durante una reunión entre ambos, en la cárcel, el próximo lunes.En la misiva Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil, pedirá a sus seguidores que voten por Haddad, dijeron las fuentes.El PT tiene hasta finales del martes para registrar a Haddad como su candidato presidencial.El instructor de la Lava Jato en el Supremo, el magistrado Edson Fachin, negó una apelación presentada por los abogados de Lula contra la condena en segunda instancia a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero dictada este año por el Tribunal Regional de la Cuarta Región.Esa pena fue el argumento usado por el Tribunal Superior Electoral para anular la candidatura presidencial del ex mandatario debido a que, según las normas del país, un condenado en segunda instancia no se puede postular a un cargo electivo.En su recurso, la defensa del ex presidente citó la decisión no vinculante que profirió hace algunas semanas el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y en la que pidió a Brasil que se tomen todas las medidas necesarias para que Lula pueda ser candidato presidencial para las elecciones de octubre, aunque esté preso.Fachin, sin embargo, consideró que la decisión de la ONU no tiene alcance para suspender la condena por corrupción, la cual Lula cumple desde el 7 de abril en una cárcel de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país.El magistrado determinó el archivo del caso, pero la defensa podrá recurrir para que el asunto sea juzgado en plenario.En su estrategia jurídica, la defensa de Lula presentó apelaciones tanto en la ONU como en la Corte Suprema de Brasil para intentar revertir el fallo negativo de la autoridad electoral y mantenerse en la disputa por la presidencia de Brasil.De esa forma, la defensa del ex mandatario aún tiene otros dos recursos a la espera de definición judicial.

