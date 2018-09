Ordenan embargo contra partido de derecha en italiana

Roma— El Tribunal de Revisión de Génova autorizó este jueves la confiscación de 49 millones de euros a la Liga, el partido de derecha encabezado por Matteo Salvini, por una estafa ocurrida entre 2008 y 2010.Los jueces aceptaron el pedido presentado por la Fiscalía, por lo que la Guardia de Finanzas, la policía hacendaria, podrá embargar no solamente los 5 millones de euros que la Liga dice tener actualmente en sus cuentas, sino también todas las propiedades y cantidades hasta completar los 49 millones.El Fiscal Francesco Cozzi había asegurado que en caso de que la corte genovesa aceptase su pedido, ordenaría la confiscación inmediata de los fondos del partido conocido por sus posiciones xenófobas y racistas.Se trata de una sentencia por una estafa en reembolsos electorales por la que ya fueron condenados el fundador de la antigua Liga del Norte, Umberto Bossi, el extesorero Frencesco Belsito y tres contadores. Hasta hoy la autoridad había confiscado al partido unos 3 millones de euros."Es un caso del pasado y yo me siento tranquilo", fue el primer comentario de Salvini, Ministro del Interior y viceprimer ministro."Los abogados harán su trabajo, los italianos están con nosotros y si quieren nos pueden quitar todo, aunque me esperaría que la Fiscalía de Génova se ocupase del derrumbe del Puente Morandi", añadió.Para los comentaristas, sin embargo, la decisión del Tribunal podría significar un golpe mortal contra la Liga, que podría ser declarada en quiebra, aunque todavía puede impugnar la sentencia ante la Corte Suprema.El partido fundado por Bossi ya no podrá tener dinero en sus cuentas que no sea confiscado, por lo que ha creado otras fuentes paralelas, con diferentes nombres para la recolección de fondos.

