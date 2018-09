Bruselas- México y Perú pretenden llevar al gobierno de Nicolás Maduro al banquillo de los acusados del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, informó El Universal.La iniciativa consiste en una resolución conjunta sobre la crisis en Venezuela que presentarían durante el 39 periodo de sesiones que el organismo celebrará en Ginebra, del 10 al 28 de septiembre.De concretarse el plan de los integrantes del Grupo de Lima, Venezuela será el primer socio latinoamericano cuestionado bajo éste formato por el Consejo de Derechos Humanos desde 2009, cuando la ONU condenó las violaciones a las garantías individuales en Honduras tras el golpe de estado de junio de ese año.“Hasta ahora los países se han limitado a discutir la situación en el espacio de la Organización de Estados Americanos, pero ahora quieren llevarlo al espacio de Naciones Unidas. Están moviendo las cosas para presentar una resolución”, informó a EL UNIVERSAL un funcionario cercano a las negociaciones.La declaración sería sometida a votación de los 47 estados miembros elegidos por un periodo de tres años. Por lo pronto, cuenta con la simpatía de los europeos, entre ellos Bélgica y España.La misma fuente explicó que además de exponer la preocupación sobre el deterioro de las libertades fundamentales, la resolución pedirá que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU celebre exámenes periódicos sobre Venezuela.“Esto será clave, porque permitirá exponer y dar seguimiento a lo que está pasando en materia de derechos humanos. Será un respaldo a lo que hoy hace esa oficina a distancia por falta de colaboración gubernamental”, dijo.La información fue divulgada en el marco de un seminario celebrado por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en torno a un estudio que elabora Par Engstrom, profesor de la University College London, sobre impartición de justicia y derechos humanos en Cuba y Venezuela desde 2014.El estudio preliminar advierte que la crisis venezolana está lejos de tocar fondo. Sostiene que el colapso del Estado, el estallido de la violencia armada criminal o la intervención militar exterior por parte de Estados Unidos, son escenarios que no deben descartarse.“Puede haber un colapso social total. La situación es bastante crítica, puede empeorar”, alerta Engstrom en conversación con EL UNIVERSAL.Respecto a las sanciones selectivas adoptadas por la Unión Europea contra Venezuela, señaló que son un mensaje político importante, aunque “hasta ahora no ha cambiado el comportamiento de los individuos sancionados, por el contrario están sirviendo para fortalecer su discurso”.Afirma que las medidas restrictivas sólo tendrán efecto si la UE muestra claridad sobre los requisitos que requiere cumplir el régimen para suprimirlas.Durante el debate sobre el informe, Andrianus Koetsenruijter, jefe de la división sobre Sudamérica del Servicio de Acción Exterior, sostuvo que la UE no está a favor de una solución militar, sino de una basada en el diálogo político.También precisó que las sanciones están dirigidas a presionar a los responsables de violaciones de los derechos democráticos. “No tienen ningún efecto en la economía de la población”, subrayó.El eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, utilizó la palabra para denunciar falta de rigor y equilibrio en el estudio; y acusar a la Eurocámara de apoyar una agenda que “aspira al cambio de gobierno en Caracas”.

