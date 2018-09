EU acusa y sanciona a norcoreano por ataques cibernéticos

Estados Unidos– El gobierno estadounidense acusó formalmente este jueves al programador norcoreano Park Jin Hyok, vinculado con el régimen de Pyonyang, por su participación en diversos ataques informáticos.Tras estas acusaciones también se impusieron sanciones económicas contra Park.“No permitiremos que Corea del Norte socave la ciberseguridad global para avanzar sus intereses y generar ingresos ilegales en violación de nuestras sanciones”, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.“El Gobierno de Estados Unidos considera a Park como parte del equipo que, auspiciado por el Gobierno de Corea del Norte, llevó a cabo “actividades significativas” para dañar la ciberseguridad a través de redes y sistemas informáticos contra objetivos fuera del país asiático.En conferencia de prensa, el Departamendo del Tesoro indicó que Park y el resto de los conspiradores no identificados llevaron a cabo “estas operaciones malignas desde Corea del Norte, China y otros lugares”.Por otra parte, el Departamento de Justicia acusó al programador norcoreano de formar parte del equipo de piratas informáticos conocido como “Lazarus Group”, y de trabajar para Chosun Expo Joint Venture, una compañía pantalla del gobierno de Corea del Norte, también objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que el pirata informático pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibidas sus transacciones financieras con entidades o personas estadounidenses.En diciembre del año pasado, Estados Unidos culpó a Corea del Norte del ciberataque ocurrido en mayo de ese mismo años con el virus WannaCry, el cual bloqueó más de 200 mil computadoras de empresas e instituciones en 150 países alrededor de todo el mundo.El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tom Bossert, hizo hoy oficial esa acusación contra Pyongyang y recordó que el ataque no solo provocó pérdidas económicas, sino que, en el caso del Reino Unido, puso vidas en peligro al comprometer su sistema sanitario.“Estados Unidos atribuye públicamente el ataque cibernético masivo a Corea del Norte. No formulamos esta acusación a la ligera”, apuntó Bossert en una rueda de prensa.El asesor de la Casa Blanca explicó que el Gobierno estadounidense basa sus acusaciones en “enlaces técnicos a cibermedios, ‘tradecraft’ (espionaje comercial) e infraestructura operacional de Corea del Norte previamente identificados”, por lo que no tienen duda del origen del ataque.Bossert indicó que los norcoreanos pudieron recaudar dinero a través de WannaCry como un logro adicional, pero aseguró que su objetivo era simplemente crear estragos.“Creo que todo lo que pasa en Corea del Norte pasa con y bajo la dirección de su liderazgo”, indicó sobre la procedencia del ataque.Con información de EFE.

