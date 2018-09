Washington.- Los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y Canadá tendrán un segundo día de conversaciones este jueves sobre la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), después de que sus equipos trabajaron hasta tarde por la noche para abrir camino a un compromiso de acuerdo.La Canciller canadiense, Chrystia Freeland, se mostró optimista el miércoles al salir de las negociaciones con el principal negociador comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aunque advirtió que el acuerdo comercial no se cerraría hasta que no se haya resuelto hasta el último escollo.Trump había sonado previamente aún más optimista al decir que esperaba saber en los próximos días si se podría llegar a un acuerdo para incluir a Canadá en el pacto comercial.Ni Freeland ni Trump explicaron cuáles eran las áreas de desacuerdo ni detallaron el progreso que se había logrado.Lighthizer no habló con la prensa ni emitió un comunicado.No estaba claro cuándo se reanudarían las conversaciones el jueves, y no hubo indicios inmediatos de qué progresos se pudieron haber logrado en la sesión del miércoles por la noche entre los respectivos equipos.El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con seguir adelante con un acuerdo bilateral con México, y eliminar el tripartito TLC de casi 25 años de antigüedad y que implica 1.2 billones de dólares en comercio.Washington y México llegaron a un trato sobre la revisión del TLC la semana pasada, aumentando la presión para que Canadá acepte los nuevos términos.El miércoles fue el primer día que las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos se reanudaron tras cuatro días intensivos de conversaciones la semana pasada que terminaron sin un acuerdo el viernes después de que el ánimo decayó.Canadá quiere una exención permanente de las tarifas de acero y aluminio aplicadas por Trump, y la eliminación de la amenaza de tarifas automotrices.También quiere continuar las protecciones para su industria láctea y defender las exportaciones de madera a Estados Unidos, que han sido afectadas con aranceles.Mientras ambas partes estaban reunidas, nuevos datos económicos mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá creció a 3 mil 100 millones de dólares en julio, lo que podría proporcionar municiones a Trump, quien ha acusado a Canadá de "engañar" a los estadounidenses.Trump ha notificado al Congreso que tiene la intención de firmar el acuerdo comercial alcanzado la semana pasada con México a fines de noviembre, y las autoridades dijeron que el texto se publicaría alrededor del 1 de octubre.Los negociadores han superado varios plazos desde que comenzaron las conversaciones para actualizar el TLC en agosto de 2017.A medida que el proceso avanza, algunos en Washington insisten en que Trump no podría retirarse del acuerdo sin la aprobación del Congreso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.