Videos: Beauty drink, el elixir de la belleza

Ciudad de México— Si eres mujer sabes que lograr un look perfecto no es cosa de 5 minutos. Levantarse 1 hora antes es necesario para peinar el cabello, escoger el outfit ideal y lograr un maquillaje de revista.Sin embargo, en ocasiones, por muchas ganas que le pongamos a nuestro 'makeup' y nos inspiremos viendo tutoriales de belleza de Youtube, los resultados no son los esperados.En cuestiones de maquillaje es innegable la superioridad de las chicas asiáticas. Sus videos han impresionado a cientos de internautas por las transformaciones que se realizan.Mientras la mayoría intentamos que nuestro maquillaje luzca lo más natural posible, ellas utilizan de todo para lograr un rostro perfecto. Y cuando decimos 'de todo' no estamos exagerando.Pestañas postizas, implantes en mentón y nariz, cinta adhesiva y hasta bebidas que al parecer hacen milagros.En las populares grabaciones, las jóvenes aparecen bebiendo un elixir llamado 'beauty drink' (bebida de belleza) que tiene como objetivo resaltar su 'hermosura'.Antes que pienses que son 'pociones mágicas' tenemos que decirte que no es así, se trata de cólageno bebible que se utiliza para tener una piel firme, elástica y luminosa, incluso algunos prometen blanquear la piel.En Asia son todo un éxito pues pueden conseguirse a muy bajo precio en supermercados y tienditas, sin embargo, los resultados del colágeno bebible aún están por verse, principalmente porque es muy poca la cantidad que llega a la piel, considerando que el producto va directamente al sistema digestivo.Con esto, no queremos decir que el colágeno bebible no sirve para nada, sin embargo, tendría que tomarse con frecuencia para notar algún efecto en la piel.Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que estos productos pueden tener un exceso de azúcar y colorantes para hacerlos más atractivos, algo que definitivamente podría causar más estragos que beneficios.

