Pompeo y Mattis refuerzan lazos con India

Nueva Deli.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el de Defensa, James Mattis, se reunieron el jueves con altos cargos de India con el objetivo de afianzar la relación con uno de los principales socios de Washington en la región.Estaba previsto que las llamadas conversaciones "2+2" duren apenas unas horas y se centren en asuntos estratégicos y de seguridad. El diálogo coincide con una serie de temas divisivos _ como la demanda de Estados Unidos a India para que deje de comprar petróleo a Irán y un sistema de defensa aérea a Rusia _ y con los reportes de que el presidente Donald Trump imitó en privado el acento del primer ministro indio, Narendra Modi.Pero con el comercio y las relaciones estratégicas creciendo rápidamente, Washington y Nueva Deli restaron importancia a posibles problemas diplomáticos."Libertad significa que a veces las naciones no están de acuerdo entre sí", dijo Mattis a reporteros en su viaje hacia India, cuando fue preguntado por los planes de la nación asiática de adquirir un sofisticado sistema antiaéreo ruso. "Esto no supone que no podamos ser socios. Esto no supone que no respetemos la soberanía de estas naciones".Las conversaciones, en las que participan los máximos representantes de la política exterior y la defensa de cada país, se pospusieron en dos ocasiones, la última de ellas cuando Pompeo tuvo que viajar a Corea del Norte en julio para una cumbre.

