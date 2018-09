Londres.- Funcionarios británicos anunciaron el miércoles que han acusado a dos presuntos agentes de la inteligencia militar rusa de envenenar con una neurotoxina al exespía Serguei Skripal y su hija Yulia en Salisbury, Inglaterra, pero existen escasas esperanzas de llevarlos ante la justicia.La primera ministra Theresa May dijo al Parlamento que según los servicios de inteligencia británicos, los dos eran oficiales del servicio de inteligencia militar ruso GRU. May dijo que el ataque "no fue una operación por cuenta propia" y casi con seguridad fue aprobada en un "alto nivel del estado ruso".El Servicio Fiscal de la Corona dijo que los hombres, que entraron al Reino Unido con los nombres de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, fueron acusados en ausencia de asociación ilícita para cometer homicidio, intento de homicidio y empleo del agente neurotóxico novichok.Rusia niega toda participación en el ataque a Serguei Skripal -un exagente ruso condenado en su país de espiar para Gran Bretaña- y su hija.Sue Hemming, del Servicio Fiscal de la Corona, dijo que Londres no pedirá a Moscú que extradite a los hombres porque la ley rusa prohíbe extraditar a los ciudadanos propios. Gran Bretaña ha emitido órdenes de arresto locales y europeas, lo cual significa que se los puede detener si se los encuentra en cualquier otro país de Europa.Sin embargo, el jefe de la división contraterrorista de la policía Metropolitana, Neil Basu, reconoció que era "muy, muy improbable" que se los pudiera detener en un futuro previsible.Según la policía, los sospechosos, ambos de 40 años, volaron de Moscú a Londres con pasaportes rusos dos días antes de que los Skripal fueran envenenados el 4 de marzo. Basu dijo que los pasaportes eran auténticos, pero los nombres probablemente usaron alias y pidió a la ciudadanía que "nos diga quiénes son".Los Skripal aparecieron inconscientes en una banca de plaza en la ciudad de Salisbury, 140 kilómetros al suroeste de Londres. Pasaron varias semanas en estado crítico en un hospital y ahora convalecen en un lugar secreto para su protección.Las autoridades británicas y la agencia que vigila el uso de armas químicas dicen que los Skripal fueron envenenados con novichok, un agente neurotóxico creado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría.Gran Bretaña culpa al gobierno ruso, pero Moscú lo niega. El hecho dio lugar a un enfrentamiento diplomático, con la expulsión de cientos de enviados por Rusia y los países occidentales.La vocera de la cancillería rusa, Maria Zakharova, dijo que los nombres y fotos de los sospechosos distribuidos por Gran Bretaña "no nos dicen nada".Zakharova exhortó a Gran Bretaña a cooperar con la policía rusa en la investigación. Ha criticado a Londres por rechazar el pedido de Moscú de acceso a los archivos del caso.La policía reveló nuevos detalles el miércoles de lo que Basu calificó de "una de las investigaciones más complejas" que haya visto la fuerza.Se dieron a conocer imagines de los hombres cuando viajaban por Londres y Salisbury entre el 2 y 4 de marzo. Se alojaron en un hotel en Londres -donde se hallaron rastros de novichok- y viajaron dos veces a Salisbury.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.