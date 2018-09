Moscú— Seguro en más de una ocasión has visto las películas de "Jurassic Park", esas cintas en las que los dinosaurios existen -creados a partir de ADN- y las personas pueden conocerlos "cara a cara".Si creciste en los años noventa sabes que un "parque de diversiones" con velociraptors, t-rex y triceratops era el sueño de cualquier niño en aquella época.Bueno, pues aunque no lo creas, puede que pronto algo así se instale en la vida real.Sí, en serio, no estamos bromeando. De acuerdo con información de Siberian Times, Rusia planea crear un centro científico paleogenético en la ciudad de Yakutsk (República de Sajá) para estudiar animales extintos a partir de células vivas.El objetivo es poder recuperar ciertas especies como el mamut de la tundra, el rinoceronte lanudo, el león cavernario y razas de caballos prehistóricos.La propuesta será presentada por la Universidad Federal del Noreste M.K Amosov (SVDU, por sus siglas en ruso) ubicada en Yakutsk, que junto con científicos surcoreanos, están llevando a cabo trabajos de clonación.Según la rectora en funciones de la SVFU, Evgenia Mijáilova, el centro paleogenético contará con el apoyo del gobierno regional de dicha república.El proyecto será presentado durante la cuarta edición del Foro Económico del Este, que tendrá lugar entre los días 11 y 13 de septiembre en Vladivostok, y que tiene por objetivo estimular la inversión en el Lejano Oriente de Rusia.

