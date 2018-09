Buenos Aires.- El presidente estadounidense Donald Trump respaldó este martes a su par argentino Mauricio Macri en un día clave en el que el país sudamericano mantendrá conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener recursos para cubrir las necesidades financieras de 2019.Un comunicado difundido por la Casa Blanca informó que Trump conversó telefónicamente con Macri y le reafirmó el "fuerte apoyo de Estados Unidos". El mandatario estadounidense elogió la actuación de su par argentino en esta situación económica y financiera "muy difícil" y señaló que respalda su compromiso con el FMI para fortalecer las políticas monetarias y fiscales.La conversación se produjo horas antes del encuentro que celebrarán en Washington el ministro argentino de Economía, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.Mientras todas las miradas están puestas en las conversaciones entre Dujovne y Lagarde, el peso aceleraba su depreciación en Argentina. A las 14:35 local (17:35 GMT) el dólar cotizaba a 40 pesos por unidad respecto de los 38 de la víspera. En lo que va del año el peso se ha devaluado un 53%.En tanto, el índice Merval -que agrupa a las acciones líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- registraba una caída de 2.81%.Dujovne intentará acordar la recepción adelantada en 2019 de fondos cuya entrega estaba prevista desde 2020 tras la revisión del acuerdo crediticio que Argentina suscribió en junio con el FMI por 50 mil millones de dólares para afrontar la crisis cambiaria iniciada un mes antes.El funcionario encara las negociaciones con el compromiso anunciado la víspera por Macri de llevar a cero el déficit fiscal en 2019, para lo que se redujeron los ministerios y se anunció la aplicación de un impuesto a todas las exportaciones para asegurarse un mayor volumen de ingresos."Si adelantamos fondos al 2019 que estaban disponibles en el 2020 y 2021 probablemente logremos que Argentina no necesite al mercado en ninguna circunstancia y nos estaríamos protegiendo ante eventuales shocks adicionales", dijo Dujovne al canal LN+.En tanto, el ministro del Interior Rogelio Frigerio señaló a periodistas que "la expectativa es poder cerrar un acuerdo complementario al que teníamos que brinde la posibilidad de no tener necesidad de tomar deuda" y consideró que para superar la crisis de confianza que aqueja al país, "no alcanza con decir al mercado lo que vamos a hacer... porque está esperando que concretemos estas cosas".Según el funcionario, además del nuevo acuerdo con el FMI, los inversores también están esperando que Argentina apruebe rápidamente su presupuesto para el año próximo, que debe implicar "una reducción del gasto importante".La semana pasada el FMI difundió una declaración de apoyo a Argentina cuando el peso no frenaba su caía pese a que el Banco Central había elevado la tasa de referencia al 60% anual, la más alta del mundo.El organismo manifestó su deseo de avanzar en el diálogo y eventualmente "presentar el plan económico revisado al Directorio Ejecutivo del FMI".La suba del dólar ha recalentado en los últimos meses la inflación, que según analistas se ubicará en al menos 32%. El alza de precios de los productos básicos ha acrecentado el malestar social y multiplicado las protestas en las calles.El gobierno considera que algunos factores que incidieron en la crisis fueron la fuerte sequía que golpeó al campo -el sector que asegura más ingresos- y condiciones internacionales adversas como la suba del precio del petróleo y de las tasas de interés en Estados Unidos.

