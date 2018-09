Ciudad de México- Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y cientos de historias de mascotas que esperan a sus dueños durante años o los salvan de una muerte segura pueden comprobarlo.Recientemente se dio a conocer que en la ciudad de Dartford, condado inglés de Kent, un perro llamado Louie le salvó la vida a una pequeña de un año de edad que estaba ahogándose.De acuerdo con Daily Mail, eran aproximadamente las 11 de la noche y Chloe Showell estaba durmiendo en su habitación.Repentinamente comenzó a vomitar y a ahogarse con su propio vómito al no poder moverse.El sonido de las regurgitaciones despertó a la mascota que reaccionó y empezó a ladrar desesperadamente.En un primer momento la madre imaginó que el can había escuchado ruidos de la calle, sin embargo, al ser tan incesantes los ladridos, comenzó a sospechar que algo iba mal.Al entrar en la habitación de su hija, la encontró boca abajo, pálida y con los labios azules. La levantó, le dio unas palmadas en la espalda y poco a poco fue mejorando. Después del incidente, los padres llevaron a la pequeña a un hospital, donde fue diagnosticada con bronquitis.Los médicos dijeron que si Louie no hubiera desatado la alarma, la niña no habría sobrevivido."Él realmente la salvó. Louie es mi héroe. Si no fuera por él, no tendría conmigo a mi hermosa hija", dijo Shannon Weeks, madre de la pequeña Chloe.Afortunadamente, la pequeña se ha recuperado por completo.

