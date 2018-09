Sujeto lanza explosivos cerca de la embajada de EU en Egipto

Cargando

Egipto– Elementos de la fuerza de seguridad de Egipto lograron detener a un hombre que lanzó un artefacto explosivo muy cerca de la embajada de Estados Unidos en Egipto, situada en el centro de El Cairo, informó a Efe una fuente de seguridad.El individuo, del cual todavía se desconoce su identidad, lanzó una “bomba de sonido” en la plaza Simón Bolívar, situada en el barrio cairota de Garden City, sin causar víctimas ni daños materiales, según la fuente, que pidió el anonimato.Fuentes citadas por el diario local 'Al Ahram' han identificado al detenido como Abdulá Abdel Samie, del que han dicho que es una persona "con pensamientos extremistas" que le habrían llevado a intentar "llevar a cabo actos hostiles".La Policía informó que tras estos hechos no se desctata ningun motivo incluyendo un ataque terrorista. Asimismo, indicó que tras el suceso, las autoridades egipcias cortaron las calles por las que se accede a la legación diplomática.Por su parte, un portavoz de la embajada estadounidense dijo a Efe que “no hubo una explosión” y afirmó que el equipo de seguridad está investigando el “incidente de seguridad”.La embajada solicitó a sus ciudadanos que no acudan a la zona, situada en el centro de la capital egipcia, y aseveró que el transporte público cerca del área se ha interrumpido hasta nuevo aviso.La sede diplomática ha indicado en su cuenta en la red social Twitter tener constancia del incidente y ha pedido que se evite la zona y se ejerza cautela en los alrededores del edificio.Los ciudadanos estadounidenses no deben venir a la Embajada en estos momentos", comunicó la embajada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.