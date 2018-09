Barcelona— El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, relanzó este martes el plan independentista con una nueva petición de referéndum de autodeterminación, movilización multitudinaria y libertad de los dirigentes secesionistas presos.En un discurso pronunciado en el Teatro Nacional de Cataluña, en Barcelona, noreste de España, bajo el nombre de "Nuestro Momento", en el que ofreció al Estado español diálogo para una negociación a favor de una consulta acordada, legal y vinculante.Ante dirigentes y parlamentarios de formaciones que respaldan la independencia, reiteró que se quiere hace real el derecho de autodeterminación, y que el objetivo es conseguir la República Catalana.Por ello, anunció que respalda la reactivación del llamado Consejo de la República, creado y dirigido por el expresidente Carles Puigdemont desde Bruselas, y que debe ser apoyada en las calles de Cataluña."Ya hemos aprendido que la República no se hace desde un despacho. La soberanía es de la gente", puntualizó Torra.Recalcó que desde el 11 de septiembre, día nacional de Cataluña (Diada), debe iniciarse una movilización masiva "que desborde la Diagonal de Barcelona" para pedir la independencia.Asimismo, Indicó que la movilización continuará el 20 de septiembre para recordar la manifestación ante la Consejería de Economía del Gobierno catalán, por cuyos hechos fueron detenidos los dirigentes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.Sobre la situación de los dirigentes presos, Torra sostuvo que no aceptará una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, y que en caso contrario estudiará decisiones que debe tomar y que pondrá a disposición del pueblo."Personalmente no puedo aceptar ni aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución", expresó al llamar a la movilización social de cara a recibir a esas sentencias."Querría dirigirme a todos aquellos que comparten nuestra lucha por la libertad, pero también a todos aquellos que no la comparten. El pueblo de Cataluña no se apartará de la vía democrática, pacífica y del escrupuloso respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos", dijo.

