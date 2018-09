Presidente chino enviará aliado a conmemoración norcoreana

Beijing.- El presidente chino Xi Jinping no asistirá a los festejos del 70 aniversario de la fundación de Corea del Norte el próximo fin de semana sino que enviará a uno de sus principales aliados como representante, anunció el martes el Partido Comunista gobernante.El anuncio puso fin a las conjeturas sobre la presencia de Xi en los festejos después de tres viajes a China este año del líder norcoreano Kim Jong Un.Según varios analistas, la decisión de Xi de no viajar a Pyongyang indicaría que Beijing espera que Kim tome medidas que indiquen un verdadero avance hacia la desnuclearización.El Departamento Internacional del partido dijo que Xi estaría representado por Li Zhanshu, tercero en la jerarquía partidaria y titular del Parlamento, un organismo ceremonial.Si bien las relaciones entre los dos países han mejorado este año tras un enfriamiento prolongado, China sigue aplicando las sanciones económicas aplicadas por la ONU al Norte por sus programas de misiles balísticos y ensayos nucleares.El presidente estadounidense Donald Trump ha responsabilizado a Beijing por la lentitud de la desnuclearización e insinuado que China alienta a Corea del Norte a demorar el proceso para fortalecer su posición en una disputa comercial entre Washington y Beijing en la que ambos han aplicado aranceles sobre sus productos.La semana pasada, Trump tuiteó que Corea del Norte "está bajo tremenda presión de China debido a nuestras grandes disputas comerciales con el gobierno chino", y añadió que "¡esto no ayuda!"China rechazó la idea. La vocera de la cancillería, Hua Chunying dijo que Washington debería "recapacitar y dejar de dar vueltas y culpar a los demás"."Con respecto a los intentos de Estados Unidos de endilgarnos la responsabilidad, lo lamento, preferimos no aceptar", dijo Hua a la prensa.

