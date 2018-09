Londres.- Uno de los sindicatos más grandes de Gran Bretaña se sumó el martes a los pedidos de que se realice un nuevo referéndum sobre si el país debe abandonar la Unión Europea, alegando que los votantes fueron engañados durante la campaña hacia la consulta realizada en 2016.El sindicato GMB, con más de 600 mil miembros, dijo que "las promesas que se hicieron durante la campaña por el referéndum simplemente no se ajustan a la realidad que estamos enfrentando".En un video, el secretario general de la GMB, Tim Roache, denunció que los miembros del gremio en los sectores de manufactura, menudeo y otros están sufriendo de gran incertidumbre debido a que el gobierno británico no ha llegado a un acuerdo de divorcio con la UE.Aunque los británicos votaron a favor de abandonar la UE, "no votaron por el caos económico ni por la pérdida de empleos y derechos laborales", dijo el sindicato. Por lo tanto, agregó, el electorado debería poder aceptar o rechazar el acuerdo final del Brexit.Cuando faltan menos de siete meses para que Gran Bretaña salga de la UE, las dos partes siguen sin ponerse de acuerdo en cuanto al status de sus relaciones posteriores y el gobierno de la primera ministra Theresa May está dividido en torno a qué tipo de relación se debe mantener con el bloque continental.May desea que el Reino Unido siga respetando las regulaciones de la UE a cambio de un libre comercio de bienes, pero su plan ha enfurecido a los partidarios conservadores, que respaldan una separación abrupta, afirmando que la otra alternativa le impedirá a Gran Bretaña firmar acuerdos comerciales con otros países en el mundo.Los líderes de la UE, entretanto, han denunciado el plan de May diciendo que busca quedarse con los beneficios de estar en el bloque sin pagar los costos ni las responsabilidades.Gran Bretaña y la UE creían poder concluir un acuerdo sobre su divorcio antes de octubre, para que entonces pudiera ser ratificado por los Parlamentos de cada país antes de que Gran Bretaña se salga el 29 de marzo. Ambas partes calculan ahora que la fecha será postergada para noviembre o quizá después.Mientras se agota el tiempo, el gobierno británico ha estado preparándose para abandonar el bloque sin acuerdo alguno, a pesar de que el sector empresarial ha advertido que eso causaría un caos económico.En una medida que podría calmar a los mercados, el gobernador del banco de Inglaterra Mark Carney anunció el martes que le ha ofrecido al gobierno quedarse en el cargo por más tiempo a fin de supervisar la transición bajo el Brexit.Carney debe dejar el cargo en junio, tras seis años de funciones, pero le informó a una comisión parlamentaria que "estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario tanto para fomentar un Brexit sin sobresaltos, como una transición tranquila en el Banco de Inglaterra".

