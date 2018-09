Marchan cocaleros contra Morales

La Paz, Bolivia— Miles de cocaleros marcharon este lunes en Bolivia contra el Presidente Evo Morales, a quien culpan de una erradicación violenta que dejó dos cultivadores muertos en enfrentamientos con la Policía en áreas ilegales de cultivo al norte de La Paz.En medio de aplausos y muestras de solidaridad de vecinos que los esperaban con agua y alimentos, la marcha arribó en la mañana a la capital procedente de La Asunta, unos 110 kilómetros al norte. Otros sectores críticos al Gobierno se sumaron a la protesta."No vamos a permitir más muertos. Evo nos están matando y es tu culpa", declaró a periodistas Rogelio Cuenta, dirigente cocalero de la región de los Yungas, al norte de la capital boliviana.Morales, un ex líder cocalero, no se encuentra en la ciudad ya que viajó al norte del país para sostener una reunión con su homólogo de Perú, Martín Vizcarra.Los cultivadores de la región de los Yungas, la segunda más grande del país, se volvieron opositores al gobernante luego de que el año pasado se aprobó una ley que redefinió las áreas de cultivo legal para uso tradicional.Según la nueva norma los cultivos deben ocupar hasta 22 mil hectáreas en zonas definidas.La delimitación de las áreas legales favoreció a los cocaleros de la región de El Chapare, en el centro del país, que fueron liderados por Morales durante más de una década hasta que el Mandatario saltó a la arena política nacional en 2006."Evo los Yungas no te quiere", "Evo Asesino", gritaban los manifestantes a su paso.La semana pasada la Policía antidrogas informó que un grupo de 30 personas los emboscaron y que en un acto de defensa propia dieron muerte a Eliseo Choque, de 31 años, y Carlos Vega, de 54.Un día antes un oficial de policía había muerto en una primera emboscada presuntamente perpetrada por cocaleros. Por el caso el máximo líder de los cocaleros de los Yungas, Franklin Gutiérrez, fue llevado a la cárcel acusado de instigar la revuelta.En Bolivia es tradicional el consumo de hoja de coca, a la que se le atribuyen propiedades terapéuticas y alimenticias, además de mitigar el cansancio.El Ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, acusó en conferencia de prensa a los cocaleros de los Yungas de querer ir en contra de la ley y duplicar sus hectáreas de cultivo ya que se niegan a erradicar la coca excedente como marca la norma.Bolivia es el tercer productor mundial de coca, materia prima de la cocaína. En primer lugar está Colombia y en segundo Perú.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.