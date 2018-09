Dos mujeres son azotadas en Malasia por intentar tener relaciones entre ellas

Ante más de 100 personas, dos mujeres musulmanas fueron azotadas en público luego de ser descubiertas intentando tener relaciones sexuales entre ellas dentro de un automóvil estacionado en una plaza pública, en un acto calificado como “cruel e injusto” por grupos de derechos humanos.Un tribunal islámico en el estado de Terengganu, en el noreste del país, decretó que la pareja de mujeres recibiera seis golpes de bastón en la espalda cada una, por violar las estrictas leyes islámicas que se aplican solo a la población musulmana de Malasia.El vicepresidente de la Asociación de Abogados Musulmanes, Abdul Rahim Sinwan, consideró que bajo las leyes islámicas este castigo no es doloroso ni severo, ya que sólo está destinado a educar a las mujeres, según el diario The Malaysian Insider.Varios grupos de derechos humanos calificaron de “cruel e injusto” el castigo y alertaron sobre el retroceso en Malasia de los derechos de la comunidad LGBT (lesbiana, gay, bixesual y transgénero) y el auge de la intolerancia.Amnistía Internacional (AI) consideró que el castigo “es una forma de trato cruel, inhumano y degradante, que puede equivaler a la tortura”.Las personas no deberían vivir con miedo porque se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Las autoridades malayas deben derogar inmediatamente las leyes represivas, prohibir los castigos y ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, indicó AI en un comunicado.Las dos mujeres, de 22 y 32 años también sentenciadas a pagar una multa de 800 dólares, fueron arrestadas por la policía islámica en abril pasado cuando se encontraban en un automóvil estacionado en una plaza pública.En más de la mitad de los 14 estados de Malasia, donde cuentan con una especie de policía de la moral conocida como “Jawi”, las autoridades locales imponen castigos corporales regidos por la sharia o ley islámica.Hace unas semanas, las autoridades eliminaron los retratos de dos activistas de derechos de la comunidad LGBT de una exhibición pública y una mujer transgénero fue golpeada en un estado del sur del país

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.