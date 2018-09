Ciudad de Panamá— La ex primera dama panameña Marta Linares informó que deberá comparecer ante la Fiscalía por el caso "Blue Apple", una trama de pago de sobornos que implica a varias constructoras locales y extranjeras durante el mandato de su esposo, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).Los diarios locales publicaron este lunes la carta en la que el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio O.Vásquez, cita a Linares para rendir declaración el próximo miércoles a primera hora de la mañana, sin que de momento el Ministerio Público se haya referido al asunto.La propia ex primera dama indicó en sus redes sociales que este mismo lunes, tras recibir la misiva, fue a enterarse del motivo de su citación y que esta relacionada con su labor como representante legal de una fundación que supuestamente tendría relación con la trama, algo que ella negó."Hoy me presente a Avesa (el edificio que alberga la Fiscalía General) con mi abogado a averiguar motivo de dicha citación. Resulta ser que desde el 2016 soy representante legal de una fundación. Los hechos investigados caso Blue Apple son del 2012. La fundación que represento desde 2016, no ha recibido ningún dinero de Blue Apple", indicó en su cuenta de Twitter.El Ministerio Público se encuentra investigando bajo secreto de sumario una trama de corrupción instalada hace años en los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, donde exaltos cargos exigieron presuntamente millonarias comisiones ilegales a varias contratistas del Estado a cambio de agilizar los trámites administrativos de las obras que desarrollaban."Le manifesté personalmente al Fiscal de la causa que acudiré las veces que considere necesario a fin de aclarar cualquier duda al respecto. Mi representación legal es a partir del año 2016 y los hechos investigados ocurrieron en el año 2012. Es decir en esos momentos yo no era RL (representante legal)", agregó la ex primera dama.Los hechos presuntamente tuvieron lugar entre 2011 y 2012, cuando era presidente del país Ricardo Martinelli, quien fue extraditado el pasado junio procedente de Estados Unidos y actualmente se encuentra en detención provisional una causa de escuchas ilegales durante su mandato.Los investigadores calculan que la trama "Blue Apple", en la que están involucradas al menos una treintena de personas y siete constructoras tanto locales como internacionales, movió cerca de 40 millones de dólares en comisiones ilegales.

