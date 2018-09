La emisora de radio pública israelí Kan Kol Hamusica recibió llamadas de protesta y se vio obligada a pedir disculpas tras poner una pieza musical del compositor alemán Richard Wagner, considerado el músico favorito de Hitler, y un antisemita vetado en el país, informó hoy el diario Haaretz.El Universal publicó que ni orquestas ni radios o televisiones en Israel, y especialmente las públicas, tocan o ponen música de Wagner, una norma no escrita que se ha roto en muy escasas ocasiones.La emisora puso durante el programa "Como quieras", del periodista musical Uri Marcus, una versión en vivo del tercer acto de la ópera de Wagner "El ocaso de los dioses" (Gotterdammerung), dirigida por Daniel Barenboim en el Festival Bayreuth en 1991."En 1849, Richard Wagner empezó a formular sus ideas revolucionarias sobre la ópera como resultado de actividad política anarquista y abrió una nueva forma artística de mezclar la poesía y el drama. Escucharemos al último acto del Ocaso de los Dioses", dijo el presentador, Avishai Pelchi.La pieza acabó abruptamente alrededor de un minuto antes de su final.Yonatan Livni, presidente de la Fundación Wagner en Israel, dio la bienvenida a "la primera vez que se pone sin esconderla música de Wagner" y defendió que "no se juzgan las opiniones del compositor, sino la maravillosa música que creó"."Mi fallecido padre fue un superviviente del Holocausto y de él aprendí a conocer a Wagner. Era un hombre maléfico que escribió música celestial", aseguró.La radio estatal Kan señaló en un comunicado que sus directivos "mantienen la posición que han mantenido durante años: el trabajo de Wagner no se pondrá en Kan Kol Hamuica"."Esta decisión procede de entender el dolor que ponerla puede causar a supervivientes del Holocausto que nos escuchan. El editor se equivocó cuando eligió poner la pieza. Nos disculpamos por ello ante nuestros oyentes", aseguraba la nota.La pieza fue interrumpida antes de finalizar, añadía, por un "problema técnico" y no una decisión en ese sentido.La Orquesta Filarmónica de Israel trató de programar composiciones de Wagner en 1981, cuando era dirigida por Zubin Mehta, pero recibió fuertes críticas por ello y lo mismo sucedió a Barenboim en 2001, cuando tocó música del alemán en un festival del país.

