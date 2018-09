Indaga Holanda terrorismo en ataque

Ámsterdam, Holanda— Un adolescente afgano tuvo un "motivo terrorista" al presuntamente apuñalar a dos estadounidenses en la principal estación de trenes de Ámsterdam, informaron las autoridades de la capital holandesa el sábado.La Policía de Ámsterdam hirió a tiros al sospechoso, de 19 años, tras el doble ataque del viernes en la Estación Central. El Gobierno local señaló horas después que al parecer las víctimas no fueron el blanco de la agresión por una razón específica, pero añadió que los investigadores no descartaban ninguna posibilidad.Luego que el Embajador de Estados Unidos en Holanda identificara el sábado a los heridos como turistas estadounidenses, las autoridades de la capital holandesa ofrecieron nueva información."Con base en las primeras declaraciones del sospechoso, tenía un motivo terrorista", afirmó el Ayuntamiento de Ámsterdam en un comunicado, sin proporcionar detalles sobre las declaraciones del detenido ni la forma en que mostraron un motivo.Los estadounidenses se recuperaban en un hospital de lo que la policía llamó lesiones serias pero no mortales. Sus identidades no han sido dadas a conocer. El sospechoso, identificado sólo como Jawed S. siguiendo las leyes de privacidad de Holanda, también continúa hospitalizado.El Primer Ministro holandés Mark Rutte confirmó vía Twitter que los investigadores se enfocaban el sábado en ideología extremista.El sospechoso contaba con un permiso de residencia emitido por Alemania, y las autoridades registraron su casa y decomisaron dispositivos de almacenamiento de datos que serán analizados como parte de la pesquisa, de acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento.Se espera que el adolescente sea procesado durante una audiencia a puertas cerradas con el juez de instrucción el lunes. Funcionarios holandeses se negaron a revelar los cargos que podría enfrentar.Las autoridades locales indicaron el sábado que de momento no tenían planes para reforzar la seguridad en la ciudad y subrayaron que las medidas tomadas por la Policía muestran que Ámsterdam está preparada para este tipo de incidentes.Una foto tomada por un transeúnte muestra a dos policías apuntando con sus pistolas a un hombre que yace en el piso dentro de un túnel de trenes de la estación.Por la mañana del sábado, el Embajador estadounidense en Holanda, Pete Hoekstra, emitió una declaración por escrito en la que informó que funcionarios de la Embajada habían estado en contacto con las víctimas o sus familias."Les deseamos una pronta recuperación y estamos trabajando estrechamente con el Ayuntamiento de Ámsterdam para brindarles asistencia a ellos y a sus familias", dijo Hoekstra.La estación central es un punto muy concurrido en la capital holandesa, con trenes constantes que la conectan con el aeropuerto Schiphol de la ciudad. Los viernes son uno de los días más ajetreados debido a la llegada de turistas para el fin de semana.

