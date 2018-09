Diplomáticos de EU habrían sido atacados con microondas

Durante la Guerra Fría, Washington temía que Moscú estuviera tratando de utilizar la radiación de los microondas para convertirla en un arma de control mental, publicó The New York Times.Recientemente, el ejército estadounidense ha tratado de desarrollar microondas que puedan lanzar invisiblemente un rayo dolorosamente ruidoso y hasta palabras a la cabeza de las personas.El objetivo es discapacitar a sus atacantes y librar una guerra psicológica.Actualmente, médicos y científicos aseguran que esas armas poco convencionales podrían ser las causantes de unos síntomas desconcertantes y enfermedades que empezaron a finales del 2016, y han afectado a más de tres docenas de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en Cuba y China.Los incidentes cubanos provocaron una ruptura diplomática entre la Habana y Washington.El equipo médico que examinó a los 21 diplomáticos afectados de Cuba no hizo mención a los microondas en su reporte del mes de marzo. Aunque Douglas H. Smith, encargado del estudio y director del Centro de Lesiones y Reparaciones del Cerebro de la Universidad de Pennsylvania, comentó en una reciente entrevista que los microondas eran los principales sospechosos y que el equipo está cada vez más seguro que los diplomáticos sufrieron una lesión cerebral.En su casa situada en las afueras de Washington, Frey de 83 años, el científico que descubrió el fenómeno neural, comentó que investigadores federales le han preguntado acerca de si el enigma diplomático y los microondas son considerados como una posible causa de los ataques.Frey, quien ha viajado mucho y se ha desempeñado como contratista y asesor de varias agencias federales, especuló que los cubanos que se aliaron con Rusia desde hace tiempo, podrían haber lanzado ese ataque con microondas para socavar los vínculos que se están desarrollando entre Cuba y Estados Unidos.“Ésa es una posibilidad, ya que en las dictaduras, usualmente hay facciones que no quieren ir en contra de la política general si eso satisface sus necesidades. Yo creo que es una explicación perfectamente viable”, dijo.Rusia, China y muchos países europeos tienen la manera de elaborar armas básicas con microondas que pueden debilitar, hacer ruido o hasta matar. Sólo las agencias de inteligencia saben cuáles países poseen actualmente ese tipo de armas poco conocidas.El arma básica se parece a un plato de satélite y en teoría, se puede llevar en la mano o montar en una van, auto, bote o helicóptero y funcionan en distancias relativamente cortas. Las más poderosas podrían disparar rayos a lo largo de varios campos de fútbol o en varias millas.Los diplomáticos y sus familias reportaron que había sonidos en sus casas o habitaciones de los hoteles, que eran tan intensos que podían dejarlos incapacitados.Los síntomas a largo plazo incluyen náusea, intensos dolores de cabeza, fatiga, mareos, problemas para dormir y pérdida auditiva.

