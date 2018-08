Bogotá.- El paradero de Iván Márquez, uno de los líderes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es incierto. Ni las autoridades ni sus propios compañeros lo conocen."La última vez que tuvimos algún reporte de ellos es que estaba en la zona de Mira Valle" hace cuatro meses, dijo el viernes en diálogo con la radio local Caracol el director de la Unidad Nacional Protección, Diego Mora.Por su parte, Rodrigo Londoño, líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común integrada por exmiembros de las FARC, señaló recientemente a RCN radio que hay muchas dudas sobre la ubicación de Márquez."Hay muchas especulaciones, hay incertidumbre, nosotros hace rato no sabemos", agregó.La última vez que Márquez publicó mensajes en Twitter fue el 4 de julio. El exjefe guerrillero está bajo investigación en Estados Unidos por narcotráfico."Hay que esperar que se aclaren las circunstancias. Lo que ahora es conocido es que Iván Márquez hasta ahora ni se ha retirado ni aislado del proceso de paz", dijo a The Associated Press el senador de izquierda Iván Cepeda, uno de los facilitadores del proceso de paz.Cepeda se hizo eco de una versión según la cual Márquez habría abandonado el país junto a otro ex líder de la FARC, Hernán Darío Velásquez alias "El Paisa"."Hubo una situación a comienzo del mes de julio en la que se dice hubo un operativo militar que obligó la salida de Iván (Márquez) y del Paisa del espacio territorial", dijo a AP.Londoño dijo que espera que Márquez se haga presente este viernes en el encuentro del congreso partidario, al que asistirán más de 100 delegados de todo el país.El alto comisionado de paz Miguel Ceballos ha manifestado a varios medios su preocupación por la falta de información sobre Márquez.En noviembre de 2016 las FARC firmaron un acuerdo de paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos, que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado.Como parte de ese pacto la exguerrilla devenida ahora en un partido político logró diez bancas en el Congreso bicameral. Según el gobierno, hay aproximadamente mil 200 disidentes de ese grupo.

