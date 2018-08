Inteligencia rusa creía tener a Donald 'a su merced'

Washington.- Según un abogado del Departamento de Justicia, un exespía británico le dijo hace dos años que la inteligencia rusa creía tener a Donald Trump "a su merced", de acuerdo con varias fuentes familiarizadas con el encuentro.El abogado, Bruce Ohr, dice además que se enteró de que un colaborador de la campaña de Trump se había reunido con funcionarios rusos de mayor nivel de lo que él había reconocido, dijeron las fuentes.Los detalles previamente no reportados del desayuno del 30 de julio del 2016 con Christopher Steele, que Ohr describió esta semana a legisladores en una entrevista privada, revelan un intercambio de información potencialmente explosiva sobre Trump entre dos hombres a quienes el presidente ha tratado de desacreditar.Permiten al público conocer algo más de esos meses clave cuando el FBI y la comunidad de inteligencia trataban de dilucidar las posibles conexiones entre la campaña de Trump y Rusia. Y reflejan la preocupación de Steele, un informante del FBI cuya investigación sobre los lazos de Trump con Rusia, financiada por los demócratas, fue compilada en un dossier, de que el candidato presidencial republicano posiblemente estaba comprometido, e intentó transmitir con premura esa preocupación a sus contactos en el FBI y el Departamento de Justicia.Las fuentes que hablaron sobre la entrevista con Ohr no estaban autorizadas a hacerlo públicamente y pidieron preservar el anonimato.Steele le dijo en ese desayuno a Ohr que un funcionario de la inteligencia rusa a quien no identificó le había revelado que pensaba que ellos creían "tener a Trump a su merced", de acuerdo con personas familiarizadas con la reunión. No estaba claro en la entrevista de Ohr si Steele había escuchado eso directamente o lo había escuchado por medio de sus contactos, pero la idea es reiterada en el dossier de Steele.Steele y Ohr, que en la época de la elección era un alto funcionario de la oficina del subsecretario de Justicia, se habían conocido una década antes y establecieron una relación basada en el interés mutuo en el crimen organizado internacional. Se reunieron varias veces durante la campaña presidencial, en una relación que les valió a los dos hombres y a las agencias federales del orden críticas partidistas, incluyendo de Trump.Los republicanos dicen que el FBI dependió excesivamente del dossier en su investigación y para obtener una orden judicial de grabaciones telefónicas de Carter Page, un importante colaborador de la campaña de Trump. Dicen además que Ohr se excedió en sus funciones al reunirse con Steele, incluso cuanto éste dejó de ser una fuente oficial del FBI, y pasarle lego la información a la agencia.Trump propuso este mes despojar a Ohr de su habilitación de seguridad y ha preguntado "por qué demonios" sigue empleado.Trump ha dicho que la investigación de sus posibles lazos con Rusia de "cacería de brujas" y ha negado colusión entre su campaña y Moscú.Trump y algunos de sus partidarios en el Congreso han acusado al FBI de lanzar la investigación sobre Rusia basado enteramente en el dossier de Steele. Pero memorándums escritos por republicanos y demócratas dados a conocer este año revelan que el detonador de la pesquisa fue información recibida por el gobierno previamente sobre contactos de Rusia con el entonces asesor de política exterior de la campaña George Papadopoulos.La investigación del FBI estaba ya en curso para cuando la agencia recibió el dossier de Steele y Ohr no fue la fuente original de la información.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.