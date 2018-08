Ordenan a pareja entregar fondos a indigente

Mount Holly.- Una pareja que recaudó más de 400 mil dólares para un indigente por haber ayudado a una automovilista varada en Filadelfia deberá entregarle lo que queda de los fondos.Un juez de Nueva Jersey dio la orden este jueves durante una audiencia en la demanda iniciada por el indigente, Johnny Bobbitt, quien teme que Mark D'Amico y Katie McClure hayan malversado una gran parte de las donaciones recaudadas para él mediante el sitio web GoFundMe.La pareja lo niega y alega que no quería entregarle grandes sumas a Bobbitt por temor a que use el dinero para comprar drogas.El juez ordenó a la pareja que transfiera los fondos a un fideicomiso el viernes y contrate a un contador para que estudie los archivos financieros en 10 días.La cuenta será controlada por los abogados de Bobbitt, pero será el juez quien determine cómo se manejarán los fondos. No se nombró a un supervisor de los fondos, pero eso podría suceder más adelante.McClure creó la página de recaudación para ayudar a Bobbitt, quien la socorrió cuando se quedó sin gasolina al salir de una autopista una noche tarde. Unas 14 mil personas aportaron más de 400 mil dólares al fondo.Bobbitt caminó varias cuadras para comprarle gasolina. McClure no pudo devolverle el dinero en ese momento, pero lo hizo días después y además le llevó alimentos y agua. Ambos fueron entrevistados por programas periodísticos de la TV estadounidense y también la BBC, pero la relación se deterioró desde entonces.McClure y D'Amico niegan toda malversación o mal uso del dinero. D'Amico dijo que Bobbitt gastó 25 mil dólares en menos de dos semanas en drogas, el pago de deudas legales y el envío de dinero a su familia.La pareja compró una casa rodante para Bobbitt con parte de los fondos y lo estacionó en una propiedad de la familia McClure, pero Bobbitt volvió a quedarse sin techo en junio cuando D'Amico le dijo que debía abandonar la propiedad.D'Amico dijo el lunes en el programa de la periodista Megyn Kelly que quedaban bastante más de 150 mil dólares en el fondo.

