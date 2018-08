Canberra.- Chelsea Manning, condenada en Estados Unidos por filtrar documentos secretos, no podrá ingresar a Australia para una gira de conferencias que debía de comenzar el domingo, dijo la entidad organizadora este jueves.Think Inc. dijo que recibió una notificación del gobierno de que se le negará el ingreso. El grupo pidió a sus seguidores que presionen al ministro de Inmigración, David Coleman, para que permita su ingreso al país. Si bien la decisión es apelable, los precedentes indican que la decisión es definitiva.Think Inc. dijo que entregó al gobierno una decena de cartas de individuos y organizaciones que quieren recibir a Manning."Ms. Manning ofrece ideas de peso y una visión perspicaz que esperamos traer al frente del diálogo australiano", dijo la directora de Think Inc., Suzi Jamil, en un comunicado.Manning era analista de inteligencia del ejército estadounidense cuando filtró documentos militares y diplomáticos al sitio web WikiLeaks. Cumplió siete años de una condena de 35 hasta que el entonces presidente Barack Obama la indultó en 2017.La activista transgénero, recientemente derrotada en su intento de obtener una banca en el Senado por Maryland, preveía dar una conferencia en la Ópera de Sydney y posteriormente en otros lugares de Australia y Nueva Zelanda.El Departamento de Asuntos Interiores dijo que aunque no hace declaraciones sobre casos individuales, los extranjeros que solicitan entrar a Australia deben cumplir con los requisitos de ley, y que los factores a tener en cuenta son la existencia de un prontuario criminal o el hecho de constituir un peligro para la comunidad, entre otros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.