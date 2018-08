España anuncia ayuda de UE en crisis migratoria venezolana

Bogotá.- Todo indica que Europa no permanecerá de brazos cruzados ante la crisis migratoria venezolana.Según afirmó hoy el presidente español Pedro Sánchez tras un encuentro con su homólogo colombiano Iván Duque, la Unión Europea apoyará esta causa con 35 millones de euros.Sánchez, que después de dos meses en el cargo realiza por primera vez una gira por América Latina, se reunió por varias horas con Duque. Se informó que no sólo abordaron el tema de Venezuela, sino el proceso de paz entre Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y temas de cooperación judicial, inversión extranjera y lucha frontal contra la corrupción.Sobre la ayuda europea a la crisis venezolana, Sánchez dijo: “Yo quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana en la acogida de estos venezolanos. El gobierno de España ha hecho estos oficios en la Unión Europea y hoy precisamente en Bruselas se ha acordado que 35 millones de euros se pondrán a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria que no sólo está afectando a Colombia, sino a varios países fronterizos con Venezuela”.Duque agradeció el gesto y dijo que “Colombia es un país que ha abierto sus puertas con fraternidad a los hermanos venezolanos que han sido víctimas de una dictadura oprobiosa que ha ido eliminando las libertades y que la ha arruinado económicamente”.En cuando a la guerrilla colombiana, Sánchez se puso a disposición de cualquier llamamiento que haga Colombia en su proceso de paz “y ya les adelanto: lo que necesite su país en esto, diremos que sí”.“Estaremos con nuestros hermanos de Colombia para que esto sea una realidad, más pronto que tarde”, agregó en referencia al proceso de paz entre gobierno y rebeldes.Cuando la prensa preguntó a Duque si el gobierno español podría ser facilitador para alcanzar un acuerdo de paz con el ELN, el presidente respondió. “Yo dije el 7 de agosto que me posesioné como presidente que nos tomaríamos un periodo de 30 días para evaluar lo que ha sido el proceso de conversaciones entre el gobierno anterior y el ELN”.Desde Cuba, esa guerrilla señaló en Twitter que ratifica su voluntad de dialogo y saluda la oferta de España de apoyar la mesa. “Seguimos en Cuba esperando la presencia de la delegación del Gobierno de Iván Duque”.El ELN nació en 1965 como un proyecto político antiimperialista inspirado en la revolución cubana y tiene en sus filas a unos mil 500 combatientes, según cifras oficiales.

