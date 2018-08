Primera ministra británica visita Kenia

Nairobi.- La primera ministra Theresa May arribó este jueves a Kenia, siendo la primera gobernante británica en 30 años que visita el país africano. May llegó con ayuda para seguridad y desarrollo a ese eje comercial del oriente de África y su vecino Somalia, en momentos en que Londres busca estimular lazos económicos antes de una accidentada salida de la Unión Europea en marzo.May se reunió con el presidente Uhuru Kenyatta en la última escala de una gira por tres países africanos, que incluyó además Sudáfrica y Nigeria, las mayores economías del continente. La primera ministra viaja con una amplia delegación empresarial."Quiero asegurarles que la relación del Reino Unido con Kenia y con África se centra más y más en la inversión privada, los negocios y aprovechar al máximo las oportunidades comerciales", les dijo a reporteros tras reunirse con Kenyatta. Gran Bretaña es el mayor inversionista extranjero en Kenia.Ningún gobernante británico había visitado Kenia desde Margaret Thatcher y ésta es la primera visita de un primer ministro británico a África en cinco años.Kenia, una ex colonia británica, es un aliado clave en el oriente de África en materia de comercio y seguridad. Las fuerzas armadas británicas han estado entrenando a tropas kenianas desde hace años.En Nairobi, la capital, May visitó a las tropas británicas que entrenan a soldados de paz de la misión multinacional de la Unión Africana en Somalia para lidiar con la amenaza de explosivos usados por el grupo extremista islámico al-Shabab, la organización islamista más peligrosa en África Subsahariana.El gobierno británico dijo que la visita de May llevó 7 millones de libras (9.1 millones de dólares) en nuevos fondos para la misión de paz de la UA, además de 60 millones de libras para ayudar a los somalíes a recuperarse de una sequía. Otros 25 millones serán usados para ayudar al frágil gobierno de Somalia, que trata de establecer su control más allá de Mogadiscio, la capital y otros centros urbanos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.