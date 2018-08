El presidente Trump dio indicios de que la Casa Blanca no tratará de regular a Google ni la forma como éste presenta los resultados de las búsquedas, al día siguiente de que su administración anunció estar contemplando la implementación de un conjunto nuevo de reglas en respuesta a las acusaciones de que el gigante tecnológico tiene sesgos contra los conservadores, escribe The Washington Post.En la Casa Blanca, Trump reiteró a los reporteros creer que Google y otras empresas de tecnología, entre ellas Facebook, tratan injustamente a los usuarios de tendencias políticas hacia la derecha y “acallan a gran parte de este país”. Ante la pregunta de si su solución al problema incluía regulaciones nuevas, Trump dijo “vamos a ver” antes de añadir: “¿saben qué quiero? No regulaciones. Justicia”.El martes el Presidente desató una polémica con los tuits en que acusaba a Google de manipular los resultados de las búsquedas. Aseguró que al buscar “noticias Trump” aparecían resultados “AMAÑADOS, para mí y otras personas, de manera que casi todas las historias y noticias sean MALAS”, en aparente respuesta a un reporte de Fox News. Posteriormente el asesor económico de Trump, Larry Kudlow, señaló que la Casa Blanca estaba analizando si el Gobierno debía regular a Google.Sin embargo, a pesar de enviar mensajes encontrados respecto a la regulación, el miércoles Trump siguió atacando a Google y otros gigantes del Valle de los Silicones atribuyéndoles prejuicios contra los conservadores. “No es correcto, no es justo, tal vez no sea legal”, dijo a los reporteros.Luego Trump tuiteó un video en el que acusaba a Google de dar tratamiento preferencial al presidente Obama enfatizando en la página de búsquedas el informe anual del exmandatario —y no haciendo lo mismo con el de él. Pero Google cuestionó la precisión del video. Mediante comunicado, un vocero señaló que Google sí proporcionó en enero del 2018 un “link” al discurso de Trump.Se desconoce el origen del video, mientras que la Casa Blanca no contestó de inmediato las solicitudes de comentarios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.