Miles arrojan cartas con deseos a pozo de Santa Rosa de Lima

Lima.- Miles de católicos aprovecharon el feriado del jueves en Perú para formar inmensas hileras y arrojar una carta con sus deseos a un pozo de un monasterio en Lima dedicado a la primera mujer canonizada en las Américas.Esta tradición es una muestra del fervor de muchos ciudadanos por Santa Rosa de Lima, cuyo verdadero nombre fue Isabel Flores de Oliva y murió en 1617 durante la época en que Perú formaba parte del virreinato español.Juan Panta, de 70 años, dijo a The Associated Press que en su carta pidió “vida y salud por unos 20 años más”.En el pozo de 19 metros de profundidad caen las miles de cartas escritas en papel blanco guardadas en sobres de bordes rojos. Para los fieles que no pueden ir a dejar sus deseos, el arzobispado de Lima ha creado un correo electrónico donde los devotos escriben sus pedidos que luego las monjas imprimen y arrojan en el lugar.Santa Rosa, canonizada en 1671, ya era popular en vida y en la actualidad decenas de pueblos en la costa, los Andes y la Amazonía llevan su nombre. Tras morir a los 31 años varios de sus hagiógrafos describieron sus funerales como multitudinarios. Incluso las fuerzas de seguridad de la época tuvieron que apartar a los fieles que deseaban arrancar un trozo de ropa de la difunta para conservarlo como reliquia.Santa Rosa de Lima también es patrona de los enfermos de tuberculosis, cuya prevalencia en Perú ocupa el segundo lugar en las Américas después de Haití, de acuerdo con un reporte de la Organización Panamericana de la Salud conocido en 2016.Los ritos católicos por el fervor a Santa Rosa de Lima culminarán durante la tarde con una procesión que recorrerá varias calles del centro de la capital peruana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.