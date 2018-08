Ante protestas, Putin ofrece concesiones en pensiones

Moscú.- En un inusual discurso televisado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el miércoles algunas concesiones a la polémica reforma de las pensiones que socavó su popularidad.Putin dijo que la edad de jubilación de las mujeres debería incrementarse de los 55 a los 60 años, por debajo de los 63 previstos inicialmente, pero no propuso cambios para los hombres, que deberán retirarse a los 65 y no a los 60 como ahora. Está previsto que el cambio se implemente año a año en los próximos cinco.El plan anunciado por el gobierno en junio para elevar la edad de retiro en hombres y mujeres provocó descontento generalizado. En Rusia, la esperanza de vida de las mujeres es de 78 años y la de los hombres, 67.Muchas familias, especialmente en zonas rurales y pequeños pueblos, dependen de las pensiones como ingreso extra ante los problemas de los jóvenes para encontrar empleo.La propuesta afectó al índice de aprobación de Putin, que cayó por debajo del 70%, su nivel más bajo desde la anexión de la península de Crimea en 2014. Los jubilados, que han visto como sus ingresos aumentaban de forma constante con Putin en el poder, son uno de sus apoyos más firmes.En su intervención, el dirigente defendió que la reforma es necesaria y que "no puede demorarse más". Sin el incremento en la edad de jubilación, el sistema de pensiones ruso "se vendría abajo"."Estoy pidiéndoles que entiendan esto", apuntó.En los últimos años, la economía rusa se ha visto lastradas por las sanciones impuestas por Occidente tras la anexión de Crimea y la caída del precio del petróleo.El parlamento ruso dio luz verde al primer borrador de la reforma, pero aún tiene que darle la aprobación final.Además de rebajar la edad de retiro propuesta para las mujeres, Putin avanzó otras ideas para aliviar el impacto de la reforma, incluyendo una propuesta para mantener beneficios como las reducciones fiscales a los mayores antes incluso de que lleguen a la edad de jubilación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.