Gobierno de Maduro califica de "fake news" crisis humanitaria en Venezuela

Venezuela- Se trata de "fake news". Así, el gobierno de Nicolás Maduro negó que haya una crisis humanitaria por la migración que desborda a Latinoamérica y llevó a Brasil a desplazar tropas a la frontera.El tema de los venezolanos que emigran "ha sido usado de manera bárbara, criminal y xenófoba por gobiernos xenofóbicos y racistas", aseveró este miércoles el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al calificar de "fake news" la información que habla de una "crisis humanitaria".Al prometer que un plan económico puesto en vigor el 20 de agosto salvará al país, Maduro invitó a los venezolanos a dejar el "esclavismo" y regresar al país."Dejen de lavar pocetas (retretes) en el exterior y vengan a vivir la patria", dijo Maduro este martes en su primera declaración sobre el tema, en estas semanas en que el éxodo se disparó.En la mayor crisis migratoria latinoamericana en décadas. Miles de venezolanos han huido a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, ante la falta de comida y medicinas, una hiperinflación que el FMI proyecta en 1.000.000% para 2018 y sueldos equivalentes a 30 dólares.Frente a la oleada, el presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó el envío de fuerzas armadas al estado de Roraima, en la frontera, dos semanas después de una explosión de violencia de pobladores contra refugiados venezolanos.Temer dijo este miércoles que adoptará medidas para regular el flujo de migrantes, lo que podría recluir cuotas de ingreso, sin cerrar la frontera.La avalancha toca a toda América Latina: en Brasil, Perú y Panamá se han dado brotes xenófobos en la población local que ve amenazados sus empleos y servicios básicos. Salvo en Costa Rica, los países centroamericanos, incluido el aliado Nicaragua, pusieron visas a los venezolanosPara el analista y ex embajador británico en Cuba, Paul Hare, el presidente de Venezuela es "visto no solo como un líder que burló la Constitución venezolana, sino como una amenaza para la estabilidad regional”.En bus o a pie, familias enteras salen hacia la vecina Colombia. Unos se quedan y otros siguen rumbo al sur. Muchos han sido alojados en refugios, algunos acampan en terrenos baldíos y parques o viven de donaciones."Salí buscando una mejor vida para mis hijos y mi familia porque allá un sueldo no alcanza para nada", dijo a la AFP Jackson Durán, de 22 años, quien llegó a Quito tras una travesía de 20 días.Más de un millón de venezolanos han ingresado a Colombia en el último año y medio; más de 400 mil a Perú; y unos 300 mil a Chile. En Ecuador, este año entraron 600 mil venezolanos y unos 100 mil viven en Argentina.

