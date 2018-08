Adelanta FMI fondos a Argentina

Buenos Aires.- Argentina anunció el miércoles que acordó con el Fondo Monetario Internacional un adelanto de fondos para tranquilizar a los mercados en medio de rumores de que el país no podría enfrentar sus obligaciones financieras, pero el mensaje no convenció y se profundizó la devaluación del peso.El presidente Mauricio Macri hizo el anuncio a través de un mensaje grabado en la residencia presidencial de Olivos que fue distribuido por las redes sociales."Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo", dijo Macri.Agregó que en "la última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019", por lo que el pedido al FMI "apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado alrededor ante el empeoramiento del contexto internacional".Pero en su breve mensaje el presidente no especificó el monto del adelanto ni cuándo se concretará. Tampoco dio precisiones sobre el programa financiero.Según analistas, esa falta de precisiones inquietó al mercado cambiario y el peso profundizó la tendencia a la baja de las últimas semanas. El dólar cerró el miércoles en 34.20 pesos la unidad, un 7% más respecto de la víspera, según la cotización del estatal Banco de la Nación Argentina.El país sudamericano acudió al organismo en junio por primera vez en casi dos décadas a causa de una crisis cambiaria que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares de reservas para frenar la depreciación del peso, que en lo que va de año alcanzó el 83%.El paquete de ayuda anunciado entonces fue por 50 mil millones de dólares de los cuales el país sudamericano disponía de forma inmediata de 15 mil millones.El acuerdo generó una calma provisoria y la moneda local continuó devaluándose en medio de temores sobre la capacidad del país para cumplir sus compromisos de deuda, combinados con el impacto local de la devaluación del real en Brasil y de la lira en Turquía."Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo, pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos", concluyó Macri.La suba del dólar ha recalentado la inflación, que según el gobierno será de 30% este año y para analistas de al menos 32%. La indomable alza de los precios ha acrecentado el malestar social y las protestas en las calles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.