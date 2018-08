Analiza Europa defenderse por su cuenta, no depender de EU

París.- El presidente francés Emmanuel Macron anunció este lunes una iniciativa para un proyecto de defensa europeo, afirmando que el continente no puede depender únicamente de Estados Unidos.En un discurso ante embajadores franceses en París, Macron dijo que "Europa no puede depender exclusivamente de Estados Unidos para su seguridad. Depende de nosotros cumplir con nuestra responsabilidad y garantizar nuestra seguridad, de ahí la soberanía europea".Expresó que las conversaciones para una cooperación militar deberían extenderse a todos los países europeos y a Rusia, bajo la condición de que haya progreso con Moscú en cuanto a la lucha en el oriente de Ucrania entre el gobierno y los separatistas respaldados por Rusia. No entró en detalles.Francia presiona para que se implemente en su totalidad el acuerdo de paz de Minsk en 2015 que fue patrocinado por Francia y Alemania para solucionar el conflicto en Ucrania, en el cual han muerto por lo menos 10 mil personas desde 2014.El discurso de Macron tenía como objetivo trazar las directrices de la diplomacia francesa para el año entrante.Desde su elección en mayo de 2017, el líder de 40 años ha hecho un llamado para una mayor integración de la Unión Europea, con un presupuesto para defensa y doctrina de seguridad común.En noviembre, los países de la UE oficialmente lanzaron una nueva era en cooperación militar con un programa de inversión militar conjunta y un proyecto de desarrollo cuyo objetivo es ayudar a la UE a confrontar sus retos de seguridad.De los 28 países miembro, 23 han accedido a participar en el proceso, conocido como la Cooperación Estructurada Permanente en Materia de Defensa (PESCO).Gran Bretaña, que dejará las UE en 2019, y Dinamarca, que tiene una exclusión militar, están entre los que no participarán.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.