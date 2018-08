Hallan calamar gigante en playa de Nueva Zelanda

Como bien sabes, el ser humano ha llegado a las montañas más altas, los valles más profundos, los ríos más caudalosos, los desiertos más extensos y las selvas tropicales más densas pero ¿y el mar?Increíblemente el océano sólo ha sido explorado un 3%, dejando así un 97% de dudas y misterios.El fondo del mar es un mundo entero por descubrir, sus criaturas, sus paisajes y sus peligros.En las más oscuras profundidades, no hay peces bonitos, sino criaturas 'diferentes' que podrían protagonizar películas de terror.Recientemente se dio a conocer un hallazgo impresionante: un calamar gigante.La enorme criatura fue descubierta en una playa neozelandesa el pasado domingo, cuando tres hermanos buscaban un buen sitio para bucear cerca de la ciudad de Wellingon.Daniel, Jack y Matthew Aplin contaron a New Zealand Herald que utilizaron una cinta métrica para medir el invertebrado, el cual midió 4.2 metros de largo.Posteriormente, los tres notificaron el descubrimiento al Instituto Nacional de Agua e Investigación Atmosférica (NIWA, por sus siglas en inglés), quienes fueron a recoger el cefalópodo.Un portavoz del NIWA afirmó que probablemente se trate de un calamar gigante, un ejemplar que no es muy común pero tampoco raro.Las fotos de la enorme criatura marina fueron publicadas en el grupo de Facebook de buceo y pesca submarina OCEAN HUNTER y ya han sido comentadas por cientos de usuarios.Mientras algunos internautas señalaban que este hallazgo muestra "lo poco que sabemos sobre las criaturas que habitan los océanos", otros afirman que "hay más posibilidades de sobrevivir a un tiburón que a un calamar gigante"."Posibilidad de supervivencia cero, creo", escribió un usuario.

