Postergan veredicto para periodistas en Myanmar

Yangon.- Un juez en Myanmar postergó el veredicto para dos periodistas acusados de posesión ilegal de documentos oficiales, un caso que ha despertado preocupaciones sobre la falta de libertad de prensa en el país asiático.El veredicto se iba a dictar este lunes pero fue postergado hasta el 3 de septiembre. El juez que anunció el aplazamiento dijo que el juez titular Ye Win no podría asistir porque estaba enfermo desde el viernes.Kyaw Soe Oo y Wa Lone se han declarado inocentes de las acusaciones, que conllevan una pena de hasta 14 años de cárcel. Fueron arrestados en diciembre y llevan detenidos desde entonces pues se les negó el derecho a pagar fianza.Los reporteros insisten en que los documentos fueron plantados por la Policía, en represalia por haber reportado sobre la represión de los rohinya en el estado de Rakhine."No tendremos miedo por la decisión o situación en la que estamos", dijo Wa Lone cuando fue anunciado el aplazamiento. "Eso porque la verdad está de nuestro lado".Reuters expresó su frustración al no ofrecerse el veredicto en la fecha en que estaba programado."Wa Lone y Kyaw Soe Oo ya han pasado más de ocho meses en prisión basado en acusaciones de un crimen que no cometieron", dijo la agencia de noticias internacional en un comunicado. "Estamos ansiosos de recibir el veredicto la próxima semana, cuando realmente esperamos que sean absueltos y reunidos con sus familias".Unos 700 mil rohinya huyeron al país vecino de Bangladesh después de que comenzaran a tomar medidas severas el pasado agosto y el ejército de Myanmar fuera acusado por grupos defensores de derechos humanos y expertos de la ONU de cometer enormes violaciones a los derechos humanos, incluidos limpieza étnica y, posiblemente, genocidio.Los dos reporteros de Reuters investigaban la muerte de 10 rohinya a manos de soldados, policías y civiles budistas. En un inusual caso de fuerzas de seguridad sancionadas por asesinatos extrajudiciales, el gobierno de Myanmar anunció después que siete soldados fueron sentenciados a 10 años en prisión con trabajo forzado debido a los asesinatos.El gobierno ha negado abusos más extensos, pero todavía restringe el acceso en Rakhine. Insiste que las medidas severas fueron una respuesta justificada a los ataques coordinados por parte de los milicianos rohinya que mataron a una docena de empleados de seguridad.Kyaw Soe Oo, de 28 años, y Wa Lone, de 32, dijeron haber sufrido un trato duro durante sus primeros interrogatorios. Fallaron en contra de sus varias apelaciones para pagar una fianza.El caso ha disipado la esperanza de una nueva era de libertad de expresión bajo el gobierno de Aung San Suu Kyi, cuyo partido Liga Nacional para la Democracia entró al poder en 2015 después de cinco décadas de control militar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.