Movimiento femenino se dedica a restaurar obras de artistas olvidadas

La restauradora Rosella Lari barniza una obra en la Galería de arte de los Uffizi, en Florencia, informó El Universal.Se trata de "La crucifixión", extracto de un trítptico pintado en el siglo XVI por Plautilla Nelli, una monja dominica que se considera la primera pintora en la historia de la ciudad. "En sus cuadros hay un cuidado por determinados detalles que jamás he visto en otros hechos por hombres. Y he visto muchos en toda mi vida", comenta la experta italiana al diario El País.Otro cuadro de la misma artista, una versión propia de "La última cena" espera su turno para los retoques en una habitación contigua. Pronto volverá al Museo de Santa María Novella, esta vez, para ser colgado en sus salas de exposición y no para quedarse en el oscuro almacén desde donde lo rescataron.Ambas obras están siendo recuperadas por la fundación Advancing Women Artists (AWA), que desde 2006 se dedica a rastrear en los depósitos de las galerías de arte de Florencia en busca de pinturas creadas por mujeres. Su misión es encontrarlas, investigarlas, restaurarlas y finalmente, exhibirlas, para redimir los siglos que llevan olvidadas.Cuando comenzaron trabajando, solo había registro de tres obras de Nelli; hoy van más de veinte. "Al principio, nos preguntaban: ¿Por qué quieren hacer algo así? Se trata de enriquecer el legado cultural femenino, que existe, aunque permanezca en la sombra", explica Linda Falcone, directora de la fundación que creó la filántropa estadounidense Jane Fortune.El objetivo de AWA, aseguran, es además reivindicar "milagros", ya que en los tiempos de Nelli, por ejemplo, estaba prohibido que las mujeres recibieran formación profesional para adquirir técnicas pictóricas y tampoco podían vender sus trabajos. Más de alguna tuvo que vestir como hombre para ingresar a aprender a los talleres de arte."Cada uno de estos cuadros es tan valioso como la historia que esconde detrás. Restaurarlos es solo la herramienta para contar esas historias", comenta Falcone. Hasta la fecha, han devuelto a la vida 52 obras de arte y cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizan una exposición mostrando sus resultados, en alguna sala de Florencia. En la actualidad se financian a través de aportes voluntarios en crowdfunding, sin ayuda por parte de las autoridades italianas."A medida que el público tome conciencia de que hay una parte de la historia del arte que permanece oculta y que merece ser celebrada, esperará que los museos den voz a esa realidad. Y así es como el arte femenino obtendrá una habitación propia en los espacios artísticos de todo el mundo", cuenta la filántropa Jane Fortune, citando el ensayo feminista de Virginia Woolf.

