Incendio detona municiones enterradas en Alemania

Berlín.- Los bomberos trataban de controlar un incendio el viernes al suroeste de Berlín, pero tenían que maniobrar cuidadosamente porque el siniestro detonó municiones de la Segunda Guerra Mundial que estaban enterradas en los bosques de los alrededores de la capital alemana.El incendio causó la evacuación de varias aldeas aledañas, así como nubes de humo que se dirigían a la capital.El siniestro, que era del tamaño de unos 500 estadios de fútbol, ya ha causado varias detonaciones de viejas municiones, de acuerdo con el legislador local Christian Stein."La munición es muy peligrosa, porque uno no puede pararse en el terreno, y por lo tanto no puede acercase al incendio" para apagarlo, dijo el gobernador del estado de Brandenburg, Dietmar Woidke, a la prensa.El incendio comenzó el jueves por la tarde y se propagó rápidamente por el bosque lleno de pinos secos en la región de Treuenbrietzen, a 50 kilómetros de Berlín. Por la noche, las autoridades habían evacuado 500 personas de las aldeas de Frohnsdorf, Klausdorf y Tiefenbrunnen."Algo así, no lo tuvimos durante la guerra", dijo Anita Biedermann, de 76 años, dijo a la agencia noticiosa dpa mientras la Policía le decía que tomara su saco, carné de identificación y medicamentos de su casa antes de llevarla a un gimnasio cercano para que pasara allí la noche.En zonas en las que no podían entrar, los bomberos estaban tratando de apagar el incendio rociando agua con helicópteros y máquinas hidrantes."El siniestro sigue siendo una gran amenaza", dijo Woidke. "Pero haremos todo lo posible para proteger las propiedades de la gente".Por la noche, el viento envió el humo hacia Berlín y las autoridades dijeron a la gente de algunos de los vecindarios de la capital que no abrieran sus ventanas. En algunos casos, el olor del humo era tan fuerte que los residentes llamaron a los servicios de emergencia de Berlín.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.