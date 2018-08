Acusan a Trump de fomentar división racial

Johannesburgo.- El gobierno sudafricano fustigó el jueves a Donald Trump, luego de que el presidente estadounidense tuiteó que su gobierno investigará la expropiación de tierras y la "matanza en gran escala de agricultores" en Sudáfrica.El gobierno dijo que el tuit de Trump se basó en "información falsa" y que refleja una "percepción estrecha que solo intenta dividir nuestra nación y nos recuerda nuestro pasado colonial". Dijo que se reuniría con el embajador estadounidense para pedir aclaraciones.En Sudáfrica se desarrolla un debate con tintes raciales sobre la reforma agraria, un proceso legal que trata de corregir el despojo de tierras a los negros por parte de la minoría blanca que dominó el país durante décadas.Actualmente, casi un cuarto de siglo después de las primeras elecciones democráticas, los sudafricanos negros comprenden el 80% de la población pero poseen apenas el 4% de las tierras, según el gobierno.El Congreso Nacional Africano, que está en el poder desde 1994, ha prometido estrechar esa brecha, pero los avances son lentos. En julio, el presidente Cyril Ramaphosa dijo que su partido modificaría la constitución para que el Estado pueda expropiar tierras sin pagar indemnización a fin de acelerar la reforma agraria.Trump emitió su tuit después de un segmento por Fox News el miércoles, en el cual el periodista Tucker Carlson dijo que Ramaphosa había empezado a "apoderarse de tierras de sus ciudadanos sin compensación porque su color de piel no es el que corresponde" y calificó las expropiaciones de "inmorales".Aunque no se ha enmendado la constitución y el gobierno no ha expropiado tierras agrícolas, la perspectiva ha provocado el pánico en algunas comunidades agrarias blancas que temen que la Policía las despojará de sus tierras o que se provocará una caída del valor de las tierras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.