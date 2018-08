Johannesburgo— El Gobierno sudafricano fustigó a Donald Trump luego de que el presidente estadounidense tuiteó que su Gobierno investigará la expropiación de tierras y la “matanza en gran escala de agricultores” en Sudáfrica.El Gobierno dijo que el tuit de Trump se basó en “información falsa” y refleja una “percepción estrecha que sólo intenta dividir a nuestra nación y nos recuerda nuestro pasado colonial”. Dijo que se reuniría con el embajador estadounidense para pedir aclaraciones.En Sudáfrica se desarrolla un debate con tintes raciales sobre la reforma agraria, un proceso legal que trata de corregir el despojo de tierras a las personas de color por parte de la minoría blanca.Actualmente, casi un cuarto de siglo después de las primeras elecciones democráticas allí, los sudafricanos de color comprenden el 80% de la población pero poseen apenas el 4% de las tierras, según el Gobierno.En julio, el presidente Cyril Ramaphosa dijo que su partido modificaría la Constitución para que el Estado pueda expropiar tierras sin pagar indemnización a fin de acelerar la reforma agraria, pero eso no ha ocurrido y no se han incautado terrenos.Trump emitió su tuit después de un segmento en Fox News el miércoles, en el cual el periodista Tucker Carlson dijo que Ramaphosa había empezado a “apoderarse de tierras de sus ciudadanos sin compensación porque su color de piel no es el que corresponde”, y calificó las expropiaciones de “inmorales”.Aunque el Gobierno no ha expropiado tierras agrícolas, la perspectiva ha provocado el pánico en algunas comunidades agrarias blancas, que temen que la policía los despojará de sus tierras, perderán valor o se las quitarán por la fuerza.Durante años, un pequeño grupo de sudafricanos blancos ha afirmado que los agricultores de esa raza son víctimas de ataques violentos con móviles raciales a sus granjas.Los expertos dicen que los ataques reflejan la tasa de delitos en el país, la cual es elevada en general, y que no hay evidencia que los vincule a la raza de la víctima.Los homicidios en granjas han estado disminuyendo desde que alcanzaron su mayor nivel en 2001, según investigaciones efectuadas por Agri SA, un organismo que agrupa a asociaciones agrícolas de Sudáfrica.De 2016 a 2017 hubo 74 asesinatos durante ataques a granjas, indicó Africa Check, en comparación con 19 mil homicidios en todo el país durante el mismo período.“La gente no está siendo atacada debido a su raza, sino porque son vulnerables y están aislados en las granjas”, dijo Gareth Newham, jefe del programa sobre delincuencia y justicia en el Instituto de Estudios de Seguridad en la capital, Pretoria.“En Sudáfrica no está ocurriendo un genocidio de blancos”, dijo Julius Malema, líder del partido opositor Economic Freedom Fighters (Luchadores por la Libertad Económica). “En Estados Unidos hay un genocidio de afroamericanos; todos los días matan a afroestadounidenses. Aquí en Sudáfrica hay un genocidio de personas de color; recientemente un granjero fue declarado culpable de la muerte de un agricultor negro”.El tuit de Trump obtuvo algo de respaldo.AfriForum, un grupo que representa a algunos intereses de sudafricanos blancos, recibió sus comentarios con beneplácito. Sus líderes viajaron a Estados Unidos en mayo para cabildear a funcionarios e instituciones sobre la propuesta de Ramaphosa de expropiar tierras y sobre los presuntos ataques a agricultores blancos.Previamente este mes el grupo difundió una lista de granjas que dijo habían sido seleccionadas para su expropiación, una lista que el gobierno dice es falsa.“Todo el mundo en Sudáfrica debería... esperar que la presión de Estados Unidos hará que el (partido gobernante) reconsidere la ruta desastrosa que quieren que Sudáfrica siga”, afirmó el jueves Kallie Kriel, directora de AfriForum, en un comunicado.AfriForum y otros críticos dicen que la propuesta del gobierno de expropiar tierras sin pagar compensación podría llevar a un desastre económico. Hizo notar el desplome del sector agrícola en el vecino Zimbabue después de que el gobierno del expresidente Robert Mugabe comenzó a expropiar granjas propiedad de blancos, en ocasiones violentamente, en 2000.“Vamos a recuperar las tierras y lo haremos por cualquier medio que sea necesario”, dijo Lindsay Maasdorp, portavoz nacional de Black First Land First, un grupo que condona la incautación de tierras en Sudáfrica.Los que proponen esa política, incluido Ramaphosa, dicen que es necesaria para atender las injusticias históricas y puede realizarse de una forma que es legal y no pondrá en riesgo a la economía ni la seguridad alimentaria.“Esta es nuestra Sudáfrica, esta es nuestra tierra; aquí vivimos”, dijo Maite Nkoana-Mashabane, ministra de Desarrollo Rural y Reforma Agraria a la radiodifusora estatal SABC. “Sólo las soluciones de reforma agraria que sean sudafricanas funcionarán en Sudáfrica”.___El periodista de The Associated Press Matthew Lee en Washington contribuyó con este despacho.