Pide Colombia ayuda a la ONU por migrantes venezolanos

Naciones Unidas.- El canciller colombiano Carlos Holmes calificó la llegada masiva de venezolanos a su país como un "asunto de seguridad nacional" después de reunirse con el Secretario General de la ONU, a quien le planteó la situación y a quien le dijo que se trata de un problema regional.Desde la sede de la organización, Holmes dijo el jueves a periodistas que el Secretario General António Guterres se comprometió a preparar un mecanismo de coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el objetivo de atender mejor la crisis."El Secretario General expresó su disposición de empezar a trabajar inmediatamente en este asunto", dijo Holmes. "Hemos dado un paso adelante en esa dirección de la mayor importancia y continuaremos trabajando muy estrechamente con la organización de las Naciones Unidas".Un mensaje enviado por The Associated Press a portavoces de Guterres no fue respondido de forma inmediata.Holmes no aclaró si la petición de Colombia de que la ONU aprobara un enviado especial para encargarse del esfuerzo fue respondida.Se calcula que más de un millón de venezolanos han llegado a Colombia en menos de dos años, muchos de ellos usando el país como puente hacia Ecuador o Perú.Recientes medidas económicas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro han despertado el temor en los gobiernos de la región de que se intensifique el flujo de venezolanos que abandonan su país. Maduro dispuso esta semana la reconversión de la moneda, a la cual quitó cinco ceros, para hacer frente a una hiperinflación que según el Fondo Monetario Internacional podría cerrar este año en un millón por ciento.El jueves Holmes calificó la salida de ciudadanos de Venezuela como una crisis humanitaria."Es un asunto humanitario, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto que tiene que ver con los distintos sectores en nuestro país porque presiona por supuesto el sector de la salud, el sector de la educación, tiene implicaciones en materia de seguridad, y por esa razón, estamos movilizando a la comunidad internacional", señaló.Por otro lado, la iglesia ecuatoriana convocó el mismo jueves a los gobiernos bolivarianos --Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela-- a permitir la libre circulación de los venezolanos por la región a fin de reducir las penurias que pasan en las largas travesías que realizan, muchas veces caminando.El presidente de la Conferencia Episcopal, Eugenio Arellano, propuso en rueda de prensa que el gobierno de Ecuador "lidere un encuentro entre los países bolivarianos, de manera que cada país reconozca la libre circulación por los diversos países".Ecuador había convocado a una cumbre en septiembre de 13 países del continente, incluido Venezuela, para buscar acciones conjuntas.Arellano también pidió al presidente Lenín Moreno que encargue a la cancillería una pronta acción ante las leyes y normas que están "represando a migrantes venezolanos en las fronteras con Colombia y Perú, agravando de esta manera la aglomeración y la hacinación... en los pasos fronterizos".Agradeció a miles de ecuatorianos que han ofrecido a los venezolanos comida, abrigo, ropa y hasta transporte gratuito en todo el territorio ecuatoriano además "ofreciéndoles la mano, la sonrisa y la cercanía".En la frontera entre Ecuador y Colombia miles de venezolanos se agolpan ante las instalaciones migratorias, donde duermen por días a la intemperie, para ingresar a este país en muchos casos con dirección a Perú, Chile y Argentina, entre otros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.