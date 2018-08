Buenos Aires- La justicia de la Argentina allanó dos de las tres residencias privadas de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.El primer allanamiento se concretó en el barrio de La Recoleta en Buenos Aires, en el edificio ubicado en la calle Juncal, esquina con la calle Uruguay.Hasta allí llegaron las fuerzas federales tras que el senado se aprobara la realización de estos operativos dispuestos por el juez Claudio Bonadío.La ex jefa de estado dijo que se trataba todo esto de una persecución política."Estas persecuciones les pasa a los que, con errores y con aciertos, creemos en algo y defendemos ese algo; yo creo en lo que hice, como presidenta de los argentinos", afirmó la senadora. "Creo en la redistribución del ingreso, en el empoderamiento de los derechos, en las universidades públicas, en la ciencia y la tecnología, en todas y en cada una de esas cosas… Creo en el desendeudamiento, como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país: sí, creo en esas cosas, ¡no me van a hacer arrepentir! Si creen que, con los desafueros, me voy a arrepentir, no, no me arrepiento de nada de lo que hice".Se sabe que los peritos policiales han tomados pruebas planimétricas del apartamento. En tanto, en las calles, los seguidores de la señora Kirchner le expresaban su apoyo y entonaban canticos contra el juez de la causa.También ha sido allanada la residencia ubicada en la ciudad patagónica de Río Gallegos. Respecto a las críticas de la ex mandataria sobre estos procedimientos, el jefe del gabinete de ministros le respondió:"Lo que paso es algo que tiene que ver con el normal desarrollo de las instituciones, cosa que siempre es bueno; está funcionando la justicia, está trabajando de forma independiente", aseveró Marcos Peña. "El Congreso está funcionando ambos poderes y se genera la conversación necesaria para poder resolver esta cuestión de un pedido judicial; creemos que los pedidos judiciales hay que respetarlos en ese sentido, lo más importante es destacar los avances que se han dado en materia de calidad institucional. Ojalá hubiéramos tenido en los años cuando ella era presidenta, pero no los teníamos tan claramente por la injerencia clara que había del poder judicial y sobre la restricción sobre esas libertades".La señora Kirchner tiene seis causas judiciales, en algunas ya se encuentra procesada y, en otras, imputada. Ella se muestra firme en sus convicciones, aunque muchos analistas políticos locales estiman que podría terminar en la cárcel.